Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Az új év árcsökkenéssel kezdődik:
a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől.
2025.12.31-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 559 Ft/liter
- Gázolaj: 571 Ft/liter
Fenti árak csökkenhetnek a hét második felében.
Címlapkép forrása: Shutterstock
