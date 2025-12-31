  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
A 2026-os év első napján is kell üzemanyagár változásra számítani - írja a holtankoljak.

Az új év árcsökkenéssel kezdődik:

a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől.

2025.12.31-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 571 Ft/liter

Fenti árak csökkenhetnek a hét második felében. 

