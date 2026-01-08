  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a kötelező biztosításokról: sok pénzt spórolhattak a szemfüles autósok
Üzlet

Kiderült az igazság a kötelező biztosításokról: sok pénzt spórolhattak a szemfüles autósok

Portfolio
Csökkenő átlagdíjon tudtak biztosítást kötni az autósok 2025-ben, a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban - közölte saját adatai alapján az Insura.
Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

Az Insura.hu adatai szerint

a személyautókra tavaly megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 62 ezer forint volt, miközben a casco átlagdíja 206 200 forint körül alakult.

Előbbi esetében 11, míg utóbbinál 5,8 százalékos díjcsökkenést tapasztalt a 2024-i adatokhoz képest a biztosításközvetítő cég.

Az online kötések körében mérsékeltebb volt a díjak változása: a kgfb 57 300 forintos átlagdíja 7,9 százalékkal, míg a casco 166 100 forintos átlagdíja 2,6 százalékkal múlta alul a megelőző év értékeit.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok

A NASA nehéz döntés előtt áll, ritka eset borzolja a kedélyeket

„Fontos figyelembe venni, hogy ezek az adatok az új szerződésekre vonatkoznak, nem pedig a teljes állományra – magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Az autósok többsége a korábban megkötött szerződések évfordulóján automatikusan elfogadta a meglévő biztosítója által megajánlott indexdíjat, amely tavaly sok esetben akár 10-20 százalékkal is magasabb volt az évforduló előtti szintnél.

Ezért spórolni leginkább azok tudtak, akik ellátogattak valamelyik díjösszehasonlító oldalra, hogy ellenőrizzék, más biztosító kínál-e számukra kedvezőbb gépjármű-biztosítást.”

A cég statisztikáiból az is látszik, hogy a kgfb esetében a díjcsökkenés különösen a második negyedévtől vált látványossá, az év utolsó hónapjaiban az átlagdíj csökkenése meghaladta a 14 százalékot is. Mindez a piaci versenynek köszönhető, amely folyamat egy új piaci szereplő 2024-es megjelenését követően negyedévről negyedévre folyamatosan vált egyre élesebbé, ahogy a díjversenybe egyre több piaci szereplő szállt be.

„A 2026-ra vonatkozó kilátások nem ígérnek jelentős elmozdulást a mostani helyzethez képest. A kötelező biztosítás tekintetében a további csökkenésnek már komoly korlátot szab a kárhányad alakulása, így a legvalószínűbb, hogy a kgfb-díjak a mostani szint közelében maradnak. A casco esetében néhány százalékos, nagyjából inflációkövető emelkedésnek látjuk a legnagyobb esélyét” – jelezte előre a szakértő.

Kapcsolódó cikkünk

Otthontámogatás 2026: változtak az 1 milliós támogatás szabályai, mutatjuk a feltételeket és a tudnivalókat

Mibe fektessünk 2026-ban?

Rekordnyereség a természeti katasztrófák árnyékában: így kaszálnak nagyokat a háttérben a pénzügyi óriások

Mi lesz a magyar biztosítókkal 2026-ban? - Megszólaltak a biztosítóvezérek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility