Rekordokkal zárta a tavalyi évet a DH Group

A DH Group pénzügyi közvetítési szegmensében a közvetített hitelek volumene 2025 negyedik negyedévében 378,6 milliárd forintra nőtt, ami 30,3 százalékos éves emelkedés, és új negyedéves csúcs.
A társaság szerint mindhárom országban rekordvolumen született.
-
Olaszországban 183,9 milliárd forint volt a közvetített hitelállomány, ami forintban 13,0 százalékos éves növekedés, euróban számolva pedig 19,2 százalékos ugrás. Negyedév/negyedév alapú összevetésben is bővülés jött, forintban 11,0 százalék, euróban 13,8 százalék.
-
Lengyelországban 136,3 milliárd forintra emelkedett a közvetített hitelállomány, ami új csúcs. Éves alapon forintban 40,1 százalékos növekedés látszik, zlotyban 45,3 százalék, miközben negyedéves alapon is pluszban maradt a piac.
-
Magyarországon 58,4 milliárd forint volt a közvetített hitelek volumene, ami 90,5 százalékos éves növekedés, negyedéves alapon pedig 75,2 százalékos volt az ugrás. A cég ezt döntően az Otthon Start Program hatásának tulajdonítja. A társaság szerint a szeptemberi, közel 32 milliárd forintos igénylési csúcs után év végére havi 20 milliárd forint körüli szinten stabilizálódtak a közvetített igénylések Magyarországon. A konverziós rátában nem történt érdemi változás, ugyanakkor a megnövekedett volumen miatt az elbírálási idők némileg kitolódtak.
Az ingatlanszolgáltatások szegmensben a franchise hálózatok jutalékbevétele 2025 negyedik negyedévében 5,8 milliárd forintra ugrott, ami 29,7 százalékos éves növekedés és történelmi csúcs. A DH Group szerint ebben már jelentős szerepet játszott a spanyol Donpiso felvásárlása.
-
Magyarországon 3,5 milliárd forint volt a jutalékbevétel, ami 4,9 százalékos éves növekedés, miközben negyedéves alapon 9,2 százalékos visszaesés jött az Otthon Start Program korábbi, kirobbanó hatásának enyhülésével.
-
Lengyelországban 1,1 milliárd forintos jutalékbevétel született, negyedéves alapon visszaeséssel, éves alapon viszont növekedéssel.
-
Spanyolországban a Donpiso a 2025 október és december közötti időszakban közel 1,1 milliárd forint hálózati jutalékbevételt termelt.
A cég emellett jelezte, hogy a marginális hatású cseh tevékenységek bezárása mellett döntött, és az erőforrásokat más piacokra csoportosítja át.
A most közzétett mérőszámok előzetesek, a végleges adatok a negyedéves pénzügyi kimutatások részeként érkeznek majd.
A Concorde tegnapi céláremelése után a Duna House árfolyama jelentősen emelkedett, ma pedig újabb 2,8 százalékkal került feljebb a papír.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
