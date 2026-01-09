Rekordokkal zárta a tavalyi évet a DH Group

Újabb rekordnegyedévet zárt 2025 utolsó három hónapjában a DH Group. A társaság friss, előzetes negyedéves mérőszámai alapján a pénzügyi közvetítés és az ingatlanszolgáltatások is közel 30 százalékos éves bővülést mutattak, miközben több országban mindenkori csúcsra kerültek a volumenek és a jutalékbevételek. A menedzsment kiemelte, hogy a pénzügyi közvetítésnek a kedvező kamatkörnyezet, Magyarországon pedig az Otthon Start Program adott extra lendületet, miközben az ingatlanszolgáltatások oldalán a spanyol Donpiso felvásárlása húzta fel az összképet.

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A DH Group pénzügyi közvetítési szegmensében a közvetített hitelek volumene 2025 negyedik negyedévében 378,6 milliárd forintra nőtt, ami 30,3 százalékos éves emelkedés, és új negyedéves csúcs.

A társaság szerint mindhárom országban rekordvolumen született.

Olaszországban 183,9 milliárd forint volt a közvetített hitelállomány, ami forintban 13,0 százalékos éves növekedés, euróban számolva pedig 19,2 százalékos ugrás. Negyedév/negyedév alapú összevetésben is bővülés jött, forintban 11,0 százalék, euróban 13,8 százalék.

Lengyelországban 136,3 milliárd forintra emelkedett a közvetített hitelállomány, ami új csúcs. Éves alapon forintban 40,1 százalékos növekedés látszik, zlotyban 45,3 százalék, miközben negyedéves alapon is pluszban maradt a piac. Még több Üzlet Elbizonytalanodtak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken? Csúnyán visszaesett a BMW Kínában Hibázott a Vodafone, 352 millió forintos bírságot kapott a One

Magyarországon 58,4 milliárd forint volt a közvetített hitelek volumene, ami 90,5 százalékos éves növekedés, negyedéves alapon pedig 75,2 százalékos volt az ugrás. A cég ezt döntően az Otthon Start Program hatásának tulajdonítja. A társaság szerint a szeptemberi, közel 32 milliárd forintos igénylési csúcs után év végére havi 20 milliárd forint körüli szinten stabilizálódtak a közvetített igénylések Magyarországon. A konverziós rátában nem történt érdemi változás, ugyanakkor a megnövekedett volumen miatt az elbírálási idők némileg kitolódtak.

Az ingatlanszolgáltatások szegmensben a franchise hálózatok jutalékbevétele 2025 negyedik negyedévében 5,8 milliárd forintra ugrott, ami 29,7 százalékos éves növekedés és történelmi csúcs. A DH Group szerint ebben már jelentős szerepet játszott a spanyol Donpiso felvásárlása.

Magyarországon 3,5 milliárd forint volt a jutalékbevétel, ami 4,9 százalékos éves növekedés, miközben negyedéves alapon 9,2 százalékos visszaesés jött az Otthon Start Program korábbi, kirobbanó hatásának enyhülésével.

Lengyelországban 1,1 milliárd forintos jutalékbevétel született, negyedéves alapon visszaeséssel, éves alapon viszont növekedéssel.

Spanyolországban a Donpiso a 2025 október és december közötti időszakban közel 1,1 milliárd forint hálózati jutalékbevételt termelt.

A cég emellett jelezte, hogy a marginális hatású cseh tevékenységek bezárása mellett döntött, és az erőforrásokat más piacokra csoportosítja át.

A most közzétett mérőszámok előzetesek, a végleges adatok a negyedéves pénzügyi kimutatások részeként érkeznek majd.

A Concorde tegnapi céláremelése után a Duna House árfolyama jelentősen emelkedett, ma pedig újabb 2,8 százalékkal került feljebb a papír.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ