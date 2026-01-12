Nem várt helyről nagyon kemény kritika érte a Trump-kormányzatot

Az Egyesült Államok összes még élő volt jegybankelnöke hétfőn közös nyilatkozatban élesen kritizálta az igazságügyi minisztérium Jerome Powell ellen indított vizsgálatát.

A volt jegybankelnökök szerint a Trump-kormányzat úgy viselkedik, mint egy feltörekvő piac, amikor politikai nyomásgyakorlásra használja a jegybank függetlenségét érintő vizsgálatokat.

Janet Yellen, Ben Bernanke és Alan Greenspan is aláírta a közleményt, amelyben "példátlan kísérletnek" nevezték, hogy ügyészségi eszközökkel próbálják aláásni a Fed függetlenségét.

Így alakítják a monetáris politikát a gyenge intézményrendszerű feltörekvő piacokon, aminek súlyosan negatív következményei vannak az inflációra és a gazdaság egészének működésére nézve

– írták a volt tisztségviselők, akik között republikánus és demokrata kormányzatokban szolgáló vezetők egyaránt voltak.

"Ennek nincs helye az Egyesült Államokban, amelynek egyik legnagyobb erőssége a jogállamiság, és ez áll gazdasági sikereink alapjában" – tették hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images