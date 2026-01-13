Az energiatároló ma már nem extra, hanem sok esetben a túlélés feltétele

Az akkumulátoros beruházások ma már messze túlmutatnak technológiai kérdéseken: a megtérülési pályák, a hálózati csatlakozási lehetőségek és a finanszírozhatóság egyaránt meghatározza azt, hogy mi valósulhat meg a gyakorlatban. A DimenSim BootCamp 2025 esemény előadásai és kerekasztal-beszélgetései azt mutatták meg, hogyan gondolkodnak erről ma a fejlesztők, a tanácsadók, a bankok és a műszaki megvalósítók - helyszíni beszámolónk az eseményről, a legfontosabb szakmai tanulságokkal és piaci dilemmákkal.

Az előadások sorát a házigazda Szűcs Marcell, a Planergy Solutions ügyvezetője indította egy lendületes bevezetővel. Kihangsúlyozta, hogy a piacnak együttműködésre és edukációra van szükség, hiszen óriási üzleti potenciál rejlik az akkumulátoros projektekben. Ezt saját bőrükön is tapasztalják, az elmúlt években jelentős növekedést értek el az üzleti modellező szimulációs szoftverük és tanácsadói üzletágukban is.

Megtudhattuk azt is, hogy a saját fejlesztésű DimenSim szoftverük

több száz különböző napelem- és akkumulátor-konfigurációt tud összehasonlítani a valós fogyasztási adatok és árak alapján

- így gyakorlatilag pár perc alatt kidobja az optimális rendszerváltozatot, a pontos megtérülési számításokkal együtt. Ez a művelet régebben heteket vett igénybe - tette hozzá. Az előadása során kivetett diáról az is kiderült, hogy vállalatuk összesen már több mint 250 MW névleges teljesítményű energiatároló projekthez járult hozzá szakértelmükkel.

Ezt követően Babós Norbert (SOLARKIT) és Nagy Zsolt Dávid (SolarLab) adtak átfogó technológiai körképet a BESS (akkumulátoros energiatároló) rendszerekről. Az előadásból gyorsan világossá vált, hogy a cég a klasszikus disztribútori szerep helyett egyre inkább a komplett szolgáltatói pozíciót veszi fel. Nem pusztán eszközökről beszéltek, hanem a teljes folyamatról: tervezéstől, mérnöki támogatáson át egészen a telepítésig és üzembe helyezésig. A hangsúly azon volt, hogy a projektekben részfeladatokra is beszállnak, nem kizárólag „dobozeladásban” gondolkodnak.

Külön blokkban foglalkoztak azzal is, hogy miért érdemes nagyobb gyártókkal együttműködni, milyen előnyei vannak. Az ilyen, ismertebb vállalatok által épített energiatárolók előnye a hosszabb élettartam, az egységes garanciális felelősség és a kisebb műszaki kockázat, ami bankolhatósági szempontból is nagyon fontos - tették hozzá.

A technológiai alapozás után Simon Gábor, a DLA Piper ügyvédi iroda szakértője a napenergia-termelés és energiatárolás közös telepítésének (kolokációnak) kérdéseit járta körül. Megtudtuk, hogy nemzetközi szinten számos bevált gyakorlat létezik már a naperőművek mellé telepített nagykapacitású akkumulátorokra – például hogyan osztják meg a csatlakozási pontot a hálózattal, miként időzíthető az akkuk töltése-kisütése.

Idehaza azonban a szabályozási környezet még formálódik, és több kérdés is nyitott.

Az egyik ilyen, hogy miként lehet egyszerűsíteni a mérési és elszámolási folyamatokat a közös napelem+akku projekteknél, hiszen jelenleg meglehetősen összetett a helyzet.

A másik kihívás a hálózati csatlakozási szerződések változó struktúrája – a szakértő kiemelte, hogy sokszor újra kell tárgyalni a feltételeket, ha egy meglévő naperőmű mellé akkumulátor kerül.

Felmerült a „kötelező tárolói-arány” ötlete is, miszerint bizonyos projektek esetén előírnák, hogy a beépített kapacitás bizonyos százalékát energiatároló adja - ezt azonban a piac szereplői további egyeztetéseket igénylő, kényes kérdésnek tartják.

Összességében azt szűrtük le, hogy

a kolokáció hatalmas lehetőség a hálózati integráció javítására,

de csak akkor fog elterjedni, ha a jogi-szabályozási keretek egyértelműbbé válnak és a piac ismeri a bevált modelleket - emelte ki.

A következő szekcióban Olaszi Bálint (Ewiser Csoport) világosan elmagyarázta, hogy a KÁT, METÁR és szabadpiaci működés közötti különbségek ma már nemcsak ár-, hanem kockázati kérdések is. Többször hangsúlyozta azt is, hogy az energiatároló ma már nem extra, hanem sok esetben a túlélés feltétele.

Részletes szimulációkon keresztül mutatta be, hogyan lehet a HUPX DAM árkülönbségekre optimalizálni egy 1–2 órás akkumulátort. A számokból az derült ki, hogy kapacitásdíj nélkül is 4 év körüli megtérülés érhető el, miközben a ciklusszám és az élettartam nem válik kritikus szűk keresztmetszetté. Külön érdekes volt látni, hogy

a kapacitáspiac szerepe egyre inkább háttérbe szorul.

Az előadás egyik legerősebb része az volt, amikor az európai tárolói-kapacitások gyors bővülésének hatását elemezték az esti árkülönbségekre. A konklúzió egyértelmű volt: középtávon szűkülő marzsok mellett is maradhat üzleti racionalitás az energiatárolásban, de csak tudatos működtetéssel.

Ezt követően Horváth Roland, a GNX Engineering Kft. műszaki igazgatójának előadása következett, amely mélyen technológiai fókuszú volt, kifejezetten a nagy léptékű energiatárolós erőművek tervezési kérdéseire koncentrálva. Az elején egyértelművé tette, hogy egy tárolói-projekt sikerét nem egyetlen eszköz, hanem a teljes rendszerintegráció határozza meg. De külön figyelmet kapott a telepíthetőség, a daruzás, a kármentés és a védőtávolságok kérdése, ami ritkán kerül elő ilyen részletességgel konferencián.

Az előadás végére világos lett, hogy

a műszaki tervezés ma már legalább annyira piaci kérdés, mint mérnöki.

Az ebéd előtti utolsó előadásban Szenyán Endre, az A1 Solar ügyvezetője mutatta be a Jedlik Ányos Energetikai Program által kínált lehetőségeket, kiegészítve saját gyakorlati tapasztalataival. Nagy várakozás övezi ezt az állami támogatási pályázatot, nem véletlenül: a friss bejelentés szerint 50 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a vállalati megújuló energia + energiatároló beruházások támogatására.

A pályázat 2024 közepe óta „készülőben” volt, többször halasztották, így több cég már előre megálmodott projektekkel várja a rajtot, amit jól mutat, hogy a kormányzat is élénk érdeklődésre számít az 2026 elején induló beadási időszakban. Szenyán Endre kiemelte, hogy a Jedlik Program eddigi csúszása sok vállalati projektet függőben tartott, de most végre elhárulni látszik ez az akadály.

Ezután Molnár Miklós Gábor (BOMO Green Technologies) arról beszélt, hogyan lehet az optimalizációt a gyakorlatba átültetni. Az előadás kifejezetten a kiserőművi és visszwattos környezet gyakorlati problémáira fókuszált.

Az alapfelvetés egyszerű volt:

az optimalizáció önmagában nem ér semmit, ha nem ültethető át működő rendszerbe.

Konkrét mérési adatokkal mutatták meg, hogy a szimmetrikus és aszimmetrikus inverteres megoldások között mekkora különbség lehet önellátásban. Az előadásban több példán keresztül látszott, hogy egy jól megválasztott hibrid inverter és tároló kombináció akár drasztikusan csökkentheti a visszwattos kilengéseket.

Végül Csapó Dániel került a színpadra, és osztotta meg tapasztalatait arról, hogyan készíthetők „all-inclusive”, azaz a finanszírozók számára is vonzó üzleti tervek álló (csak tárolós) és kolokált napelem+akkumulátor projektekhez. Ő azt hangsúlyozta, hogy egy bankképes üzleti modell ma már nem merül ki annyiban, hogy kalkulálunk egy megtérülést a villanyszámla-megtakarításból.

Be kell építeni minden potenciális bevételi lábat.

– a hálózati szolgáltatásoktól (aFRR, kapacitáspiac) kezdve a hullámzó piaci árak kihasználásán át (arbitrázs) egészen a zöld prémiumig, ha épp az adott cégnek fontos a karbonlábnyom-csökkentés.

A bankok nagyobb bizalmat adnak az olyan projektek finanszírozásának, ahol a bevételek több pilléren nyugszanak - emelte ki, majd hozzátette, hogy pályázati támogatás (mint a Jedlik Program) vagy egy PPA modell bevonása sok esetben szükséges ahhoz, hogy a finanszírozási matek kijöjjön.

Kerekasztal

A nap végén két kerekasztal-beszélgetés zárta a programot. Az első szakértői panelben a szabályozói és iparági szervezetek vezetői ültek egy asztalhoz: Dr. Kaderják Péter (Magyar Akkumulátor Szövetség, HUBA), Dr. Novák Csaba (Magyar Megújuló Energia Szövetség, MMESZ), Kiss Ernő (Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, MNNSZ), Kocsis Péter (Mol csoport, megújuló áram termelési vezető) és Kádár Márton Gábor (MAVIR).

A beszélgetés egyik központi tanulsága az volt, hogy az energiatárolás ma már nem technológiai, hanem elsősorban szabályozási és piacszervezési kérdés Magyarországon. A piac önmagában is erős hajtóerő, de a szabályozás minősége dönti el, milyen tempóban valósulnak meg a beruházások.

A panelen többen is hangsúlyozták: önmagában az, hogy tárolók épülnek, nem elég, legalább ilyen fontos, hogy

üzemeltetni is érdemes legyen őket, piaci alapon, kiszámítható környezetben.

Széles egyetértés mutatkozott abban is, hogy a szakmai szövetségek szerepe felértékelődött: nemcsak érdekképviseleti, hanem koordinációs és tudásmegosztó funkciójuk is lett. A panelen elhangzott, hogy az energiatárolás, a megújulók, a hálózatüzemeltetés és a finanszírozás ma már olyan mértékben összefonódik, hogy szigetszerű megoldásokkal nem lehet előrelépni. Többen kiemelték: a bankok, tanácsadók és nagy ipari fogyasztók bevonása nélkül nem lehet működőképes rendszert építeni. Abban konszenzus volt, hogy a párbeszéd ma intenzívebb, mint korábban, de a komplexitás növekedése miatt ez önmagában még nem garancia a gyors döntésekre.

A második kerekasztal-beszélgetés a finanszírozási és megvalósítási oldal kérdéseire fókuszált, ahol banki, tanácsadói és EPC-szereplők osztották meg tapasztalataikat. A panel résztvevői Nagy Eszter (K&H Bank Zrt.), Urbán Kristóf (Wattkan Kft.), Dr. Dolányi Mihály, PhD (Sight-E Analytics), Józsa Gábor (Smart Grid Solutions Kft.) és Csapó Dániel (Planergy Solutions Kft.) voltak.

A második kerekasztalon a fókusz egyértelműen a piaci trendek és beruházási realitások felé tolódott el. Többen hangsúlyozták, hogy a napelemes kapacitások gyors bővülése olyan rendszerszintű kihívásokat hozott felszínre, amelyekre csak rugalmassági megoldásokkal – ezen belül tárolással – lehet érdemi választ adni. Ezért az akkumulátoros rendszerek már önmagukban is piacképesek lehetnek, és sok esetben támogatás nélkül is életképes projektek valósíthatók meg. A panelen többen úgy fogalmaztak: ma már nem az a kérdés, hogy lesz-e energiatárolás, hanem az, hogy milyen üzleti modellben.

Kiemelt téma volt az ipari önfogyasztás is. A panelen elhangzott, hogy a helyben termelt és felhasznált megújuló villamos energia sok esetben olcsóbb, mint a hálózatról vételezés, különösen a magas rendszerhasználati díjak miatt. Többen hangsúlyozták: egy napelemmel és tárolóval kombinált rendszerrel nagy ipari fogyasztók esetében már ma is 60–70 százalékos önellátás érhető el, ami egyszerre üzleti és ESG-szempontból is vonzó.

A panelisták szerint a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy

sikerül-e a piaci logikát és a rendszerbiztonsági szempontokat értelmes kompromisszumba rendezni.

Címlapkép forrása: DimeSim Bootcamp 2025 hivatalos fotók