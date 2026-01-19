  • Megjelenítés
Megszólalt a Mol az év olajüzletéről!
Megszólalt a Mol az év olajüzletéről!

Portfolio
A Mol csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot (Heads of Agreement) írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról, olvasható a Mol közleményében. A tranzakció megvalósulásával a Mol irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban. A szándéknyilatkozat szerint a tranzakció a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén kutatás-termelési portfóliójára is.

A tranzakció, amely a szándéknyilatkozatban rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg,

biztosíthatja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, stabil működését, valamint a régió energiapiacainak zavartalan ellátását - olvasható a Mol közleményében.

A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség. Ezért a Mol-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz,

úgy, hogy a Mol többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon.

– mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció lezárásához szükség van többek között az OFAC, illetve egyéb szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra.

A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét. A felek törekednek az adásvételi szerződés 2026. március 31-ig történő aláírására.

A pancsovai olajfinomító 1968-ban kezdte meg működését, a finomító az elmúlt másfél évtizedben több ütemben esett át átfogó korszerűsítésen; éves feldolgozási kapacitása mintegy 4,8 millió tonna, elsősorban EU-szabványoknak megfelelő Euro 5 minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kőolajtermékeket állít elő.

A közlemény szerint a finomító technológiai fejlettsége és termékstruktúrája mellett a NIS nagykereskedelmi, logisztikai és kiskereskedelmi hálózata is illeszkedik a Mol-csoport régiós portfóliójába. A vállalat közel 400 töltőállomást üzemeltet Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában.

A NIS jelentős eszközportfólióval rendelkezik a szénhidrogén kutatás-termelés területén is:

a társaság összesen kb. 173 millió hordó-olajegyenérték 2P-készlettel rendelkezik, és a szerbiai olaj- és gázkitermelés meghaladja a napi 20 ezer hordó-olajegyenértéket,

továbbá kutatási licenszekkel rendelkezik Románia és Bosznia-Hercegovina területén.

A magyar kormány eddig is támogatta és ezután is támogatni fogja a Molt a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában.

