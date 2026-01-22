Itt az újabb fordulat a hollywoodi háborúban, ami az egész filmipart átrendezheti

A Paramount csütörtökön csaknem egy hónappal,
február 20-ig kitolta a Warner Bros Discovery felvásárlására tett ajánlatának lejáratát.
A stúdió így több mozgásteret kap, hogy a részvényeseket saját ajánlata mellé állítsa, és kedvezőbbnek mutassa be azt a Netflix konkurens ajánlatánál.
A vállalat egyelőre nem emelte az árát. Az eredeti, január 21-i határidőig mindössze 168,5 millió Warner Bros-részvényt ajánlottak fel megvételre, ami a forgalomban lévő papírok alig 6,8 százalékának felel meg.
A sikeres felvásárlás alapjaiban rendezné át Hollywood erőviszonyait. A győztes olyan ikonikus márkák felett szerezne ellenőrzést, mint a Jóbarátok vagy a Batman, és megszerezné az HBO Max streamingszolgáltatást is.
A Netflix kedden módosította 82,7 milliárd dolláros ajánlatát: a korábbi, részvényekből és készpénzből álló vegyes konstrukció helyett immár teljes egészében készpénzben fizetne. A David Zaslav vezette cég streaming- és stúdióeszközeiért részvényenként 27,75 dollárt kínálnak, amit a Warner Bros igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyott.
A Paramount jogi útra terelte az ügyet, és beperelte a Warner Brost, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a társaságot. A Warner Bros és több elemző szerint azonban a Paramountnak emelnie kellene 108,4 milliárd dolláros, részvényenként 30 dolláros ajánlatán, ha valóban újratárgyalást akar kicsikarni.
A küzdelem várhatóan részvényesi szavazáson dől el, amelyre valószínűleg áprilisig kerül sor. A Warner Bros befektetőinek mérlegelniük kell többek között a kábeltelevíziós eszközök értékét is, amelyeket a Paramount szerint gyakorlatilag már semmit sem érnek.
A Paramount azt is jelezte: ha a részvényesek elutasítják a Netflix-üzletet, azonnal kezdeményezné a Warner Bros igazgatótanácsának leváltását, és olyan új tagokat ültetne a helyükre, akik hajlandók tárgyalni a Paramount ajánlatáról.
A cég azzal is érvel, hogy a Netflix ajánlata 17 milliárd dollárnyi adósság átterhelésére épül a Discovery Global nevű, leválasztandó társaságra, amely a Warner Bros kábeleszközeit tömörítené. Ha ez az adósságátrendezés nem a tervek szerint valósul meg, az a Paramount szerint jelentősen csökkentheti a részvényesek várható hozamát.
A Paramount többször hangsúlyozta, hogy ajánlata nemcsak pénzügyileg múlja felül a Netflixét, hanem várhatóan könnyebben is megkapja a szükséges szabályozói jóváhagyásokat. Az Ellison család – Larry Ellison, az Oracle társalapítója, valamint fia, David Ellison, a Paramount vezérigazgatója – azzal érvel, hogy Donald Trump elnökkel ápolt kapcsolatuk megkönnyítheti az engedélyezési folyamatot.
A Netflix részéről Ted Sarandos társ-vezérigazgató a keddi befektetői telefonkonferencián azt közölte, hogy előrelépés történt a szükséges szabályozói engedélyek megszerzésében. A vállalat szerint az HBO Max integrálásával személyre szabottabb és rugalmasabb előfizetési csomagokat kínálhatna, a mozis forgalmazás pedig új, jelentős bevételi forrást nyithatna meg.
Egyes elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tranzakció rövid távon komoly bizonytalanságot hozhat az integrációs költségek, a tartalomgyártási kiadások és az egyesült vállalat jelentős adósságállománya miatt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megérett a fordulat a tőzsdén: évek óta nem látott változás zajlik a szemünk előtt
Jót mehet idén a lemaradó.
Ezt tudjuk most a rezsistopról: már látszik, kik járhatnak a legjobban
Lassan csorognak a részletek.
Zelenszkij: Ukrajna szívesen szétbombázza az orosz hajókat Grönland körül
Segítséget ajánlott az ukrán elnök a NATO-nak.
Megdöbbentő változás: Magyarországon csökkent a leginkább a szülőkkel élő fiatalok aránya az EU-ban
Még így is az EU-átlagon felüli az otthon élő fiatalok száma hazánkban.
Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket
Itt az új előrejelzés.
Végre kinyitották a mentőövet jelentő határátkelőt - az átmeneti kormány első nagy lépése a stabilizáció felé
Már csak az kell, hogy nyitva is maradjon.
Bejelentette Zelenszkij: béketárgyalás lesz - Jön az első orosz-ukrán-amerikai találkozó
A helyszínt és az időpontot is elmondta.
Hatalmas pénzosztást jelentett be Brüsszel – magyarok is pályázhatnak
Kiemelt területen kezd kampányba a Bizottság.
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!