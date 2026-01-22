Itt az újabb fordulat a hollywoodi háborúban, ami az egész filmipart átrendezheti

A Paramount február 20-ig meghosszabbította a Warner Bros Discovery felvásárlására tett ajánlatának határidejét, hogy több időt nyerjen a befektetők meggyőzésére: szerinte ajánlata kedvezőbb, mint a Netflix rivális üzlete.

A Paramount csütörtökön csaknem egy hónappal,

február 20-ig kitolta a Warner Bros Discovery felvásárlására tett ajánlatának lejáratát.

A stúdió így több mozgásteret kap, hogy a részvényeseket saját ajánlata mellé állítsa, és kedvezőbbnek mutassa be azt a Netflix konkurens ajánlatánál.

A vállalat egyelőre nem emelte az árát. Az eredeti, január 21-i határidőig mindössze 168,5 millió Warner Bros-részvényt ajánlottak fel megvételre, ami a forgalomban lévő papírok alig 6,8 százalékának felel meg.

A sikeres felvásárlás alapjaiban rendezné át Hollywood erőviszonyait. A győztes olyan ikonikus márkák felett szerezne ellenőrzést, mint a Jóbarátok vagy a Batman, és megszerezné az HBO Max streamingszolgáltatást is.

A Netflix kedden módosította 82,7 milliárd dolláros ajánlatát: a korábbi, részvényekből és készpénzből álló vegyes konstrukció helyett immár teljes egészében készpénzben fizetne. A David Zaslav vezette cég streaming- és stúdióeszközeiért részvényenként 27,75 dollárt kínálnak, amit a Warner Bros igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyott.

A Paramount jogi útra terelte az ügyet, és beperelte a Warner Brost, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a társaságot. A Warner Bros és több elemző szerint azonban a Paramountnak emelnie kellene 108,4 milliárd dolláros, részvényenként 30 dolláros ajánlatán, ha valóban újratárgyalást akar kicsikarni.

A küzdelem várhatóan részvényesi szavazáson dől el, amelyre valószínűleg áprilisig kerül sor. A Warner Bros befektetőinek mérlegelniük kell többek között a kábeltelevíziós eszközök értékét is, amelyeket a Paramount szerint gyakorlatilag már semmit sem érnek.

A Paramount azt is jelezte: ha a részvényesek elutasítják a Netflix-üzletet, azonnal kezdeményezné a Warner Bros igazgatótanácsának leváltását, és olyan új tagokat ültetne a helyükre, akik hajlandók tárgyalni a Paramount ajánlatáról.

A cég azzal is érvel, hogy a Netflix ajánlata 17 milliárd dollárnyi adósság átterhelésére épül a Discovery Global nevű, leválasztandó társaságra, amely a Warner Bros kábeleszközeit tömörítené. Ha ez az adósságátrendezés nem a tervek szerint valósul meg, az a Paramount szerint jelentősen csökkentheti a részvényesek várható hozamát.

A Paramount többször hangsúlyozta, hogy ajánlata nemcsak pénzügyileg múlja felül a Netflixét, hanem várhatóan könnyebben is megkapja a szükséges szabályozói jóváhagyásokat. Az Ellison család – Larry Ellison, az Oracle társalapítója, valamint fia, David Ellison, a Paramount vezérigazgatója – azzal érvel, hogy Donald Trump elnökkel ápolt kapcsolatuk megkönnyítheti az engedélyezési folyamatot.

A Netflix részéről Ted Sarandos társ-vezérigazgató a keddi befektetői telefonkonferencián azt közölte, hogy előrelépés történt a szükséges szabályozói engedélyek megszerzésében. A vállalat szerint az HBO Max integrálásával személyre szabottabb és rugalmasabb előfizetési csomagokat kínálhatna, a mozis forgalmazás pedig új, jelentős bevételi forrást nyithatna meg.

Egyes elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tranzakció rövid távon komoly bizonytalanságot hozhat az integrációs költségek, a tartalomgyártási kiadások és az egyesült vállalat jelentős adósságállománya miatt.

