Jászai Gellért a davosi Világgazdasági Fórumon egyeztetett
Jászai Gellért a davosi Világgazdasági Fórumon egyeztetett

Portfolio
A davosi Világgazdasági Fórum utolsó napján Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója több magas szintű egyeztetést folytatott, amelyek középpontjában a nemzetközi együttműködések erősítése állt a a kritikus infrastruktúra, a védelmi képességek és a beruházások területén - derült a LinkedIn-en közzétett bejegyzésből.

A találkozók egyik kiemelt eseménye az Anar AkhundovvalAzerbajdzsán gazdasági miniszterhelyettesével folytatott megbeszélés volt, melynek során a felek áttekintették a műholdas kommunikáció, a nagy kapacitású hálózatok, a regionális konnektivitás és az innovációt támogató potenciális együttműködéseket. Az egyeztetés megerősítette a 4iG hosszú távú elkötelezettségét Azerbajdzsán stratégiai digitális és gazdasági céljainak támogatása mellett.

Jászai Gellért a program részeként Beng Kong Pee-vel, a Szingapúri Gazdaságfejlesztési Tanács (EDB - Singapore Economic Development Board) nemzetközi működésért felelős ügyvezető alelnökével, valamint Dino Tannal, a szervezet európai és brit régióért felelős szenior alelnökével is megbeszélést folytatott. A megbeszélések során a felek annak gyakorlati lehetőségét vizsgálták, hogy miként kapcsolhatók össze a szingapúri és magyar vállalatok olyan nagy hozzáadott értékű ágazatokban, mint a digitális infrastruktúra, a távközlés, az űr- és védelmi ipar, a csúcstechnológiás gyártás, valamint az innováció. A felek célja hosszú távú, kölcsönösen előnyös partnerségek kialakítása a két gazdaság között.

Nacho Gutiérrez-Orrantiaval, a Citibank európai vezérigazgatójával folytatott megbeszélésen a felek a finanszírozási és befektetési lehetőségeket tekintették át, amelyek támogathatják a nagyléptékű infrastruktúra-fejlesztéseket és a nemzetközi terjeszkedési projekteket.

Jászai Gellért az S&P Global Ratings elnökével, Yann Le Pallec-cel szervezett tárgyaláson a hitelminősítési folyamatokról, valamint a fenntartható nemzetközi terjeszkedések során az átlátható pénzügyi keretrendszerek szerepéről egyeztetett.

