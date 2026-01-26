Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter a múlt héten újságíróknak elmondta, hogy a december 29-i és 30-i kibertámadás során

a hackerek két hő- és áramerőművet vettek célba.

Emellett megpróbálták megzavarni a megújuló energiaforrások, például a szélturbinák, valamint az energiaelosztó rendszerek közötti kommunikációt.

A miniszter az incidenst az elmúlt évek legerősebb támadásának nevezte Lengyelország energetikai infrastruktúrája ellen. A lengyel kormány Moszkvát tette felelőssé a kísérletért. A helyi sajtó szerint a támadás akár félmillió otthon fűtését és áramellátását is veszélyeztethette volna országszerte.

Az ESET kiberbiztonsági cég pénteken közölte, hogy megszerezte a pusztító kártevő egy példányát, amelyet DynoWiper névre kereszteltek. Ez az úgynevezett "wiper" típusú kártevő arra szolgál, hogy visszafordíthatatlanul megsemmisítse a számítógépeken tárolt adatokat, és működésképtelenné tegye az érintett rendszereket.

Az ESET közepes bizonyossággal a Sandworm nevű hackercsoportnak tulajdonította a kártevőt. Következtetésüket arra alapozták, hogy a most azonosított szoftver jelentős átfedést mutat a GRU orosz katonai hírszerzés egyik egységeként működő csoport korábbi eszközeivel. A Sandworm korábban már hasonló módszerekkel vette célba Ukrajna energiaszektorát is.

A Lengyelország elleni támadás szinte napra pontosan egy évtizeddel azután történt, hogy a Sandworm 2015-ben először támadta meg Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Az akkori akció több mint 230 ezer otthonban okozott áramkimaradást Kijev környékén, egy évvel később pedig újabb, hasonló támadás érte az ukrán energiarendszert.

A mostani, sikertelen hackertámadás után Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy az ország kibervédelme megfelelően működött, és a kritikus infrastruktúra egyetlen pillanatra sem került veszélybe.

