Új vezérigazgató a Rábánál
Üzlet

Új vezérigazgató a Rábánál

A Rába ma rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy február elejétől Szabó Tamás tölti be a válalat vezérigazgatói posztját.
A Rába ma bejelentette, hogy 2026. január 31. napjával Hetzmann Béla Rábában betöltött vezérigazgatói tisztsége megszűnik.

2026. február 1. napjától a Rába vezérigazgatói pozícióját a Rába igazgatóságának tagja, Szabó Tamás tölti be.

Szabó Tamás tulajdonában nincs Rába részvény.

A bejelentés előzménye, hogy a mai napon rendkívüli közgyűlést tart a Rába a többségi tulajdonos, a 4iG SDT EGY Zrt. kezdeményezésére. A közgyűlésen döntés születhet a társaság alapszabályának módosításáról, a Rába vezető tisztségviselőinek (az igazgatóság elnöke és tagjai) visszahívásáról, új tisztségviselők megválasztásáról és a felügyelőbizottságba is új tagokat választhatnak. A napirendi pontok között szerepel az igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására. Az előterjesztésekből kiderült, hogy a társaság igazgatóságának jelenlegi elnöke, Hetzmann Béla és az igazgatóság tagjai, Lang-Péli Éva, Csüllög Nóra, Majoros Csaba, Mráz Dániel Emánuel, Szász Károly Péter és Szabó-Szombati Tibor István igazgatósági elnöki és tagi tisztségükből történő visszahívásukról dönthet a közgyűlés.

A 4iG SDT EGY javasolta Hetzmann Béla újraválasztását igazgatósági tagként, tekintettel kiemelkedő szakmai felkészültségére, stratégiai szemléletére és vezetői tapasztalatára. Az új igazgatóság tagjai a javaslat szerint: Sántha Gergely, Földi Orsolya, Hetzmann Béla, Szabó Tamás, Várnai Balázs, az igazgatóság elnöke pedig Sárhegyi István.

A közgyűlési határozatokról szóló közleményt egyelőre nem adták ki.

