  • Megjelenítés
Gondolattal irányítják a számítógépet: egyre többen vállalják be a koponyájukba ültetett chipet
Üzlet

Gondolattal irányítják a számítógépet: egyre többen vállalják be a koponyájukba ültetett chipet

Portfolio
Elon Musk Neuralink nevű vállalata szerdán bejelentette, hogy világszerte már 21 önkéntes vesz részt az agyi implantátum klinikai tesztelésében. A cég ezzel a közléssel a humán kísérletek megkezdésének második évfordulóját ünnepelte.

A most közölt szám jelentős növekedést mutat a szeptemberi adatokhoz képest, amikor még csak 12 ember hordta az implantátumot.

A chip segítségével a felhasználók gondolataikkal irányíthatnak digitális és fizikai eszközöket.

Az implantátumot elsősorban gerincvelő-sérülést szenvedett betegek számára fejlesztették. Az első páciens már képes videojátékokat játszani, internetezni, a közösségi médiában posztolni, valamint laptopján a kurzort a gondolatai segítségével mozgatni.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a bővülő klinikai vizsgálatok egyik fő célja az egyéni eltérések alaposabb megértése. Emellett folyamatosan fejlesztik a hardvert és a beültetési eljárást is.

Még több Üzlet

Fontos szintet lépett át az S&P 500, itt az új történelmi csúcs

100 új munkahely, 2,9 milliárd forintos állami támogatással

Elképesztő rekordot ért el az arany

A Neuralink 2024-ben kezdhette meg a humán teszteket, miután sikerült kezelnie az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) biztonsági aggályait. A hatóság 2022-ben még elutasította a cég kérelmét - emléleztet a Reuters hírügynökség.

A vállalat szorosan együttműködik a szabályozó hatóságokkal és a kórházakkal, hogy a résztvevők számára egyre fejlettebb eszközöket biztosítson. A cég eddig egyetlen súlyos, az implantátummal összefüggő mellékhatást sem regisztrált.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mennyit érhet Elon Musk agyimplantátumos cége

Kiadták az engedélyt: chipet ültethet az emberek agyába egy amerikai cég

Újabb ember agyába ültették be a Neuralink eszközét

Címlapkép forrása: Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Roham tempóban gyengül a forint a dollár kilengésére
Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility