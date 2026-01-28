Gondolattal irányítják a számítógépet: egyre többen vállalják be a koponyájukba ültetett chipet

Elon Musk Neuralink nevű vállalata szerdán bejelentette, hogy világszerte már 21 önkéntes vesz részt az agyi implantátum klinikai tesztelésében. A cég ezzel a közléssel a humán kísérletek megkezdésének második évfordulóját ünnepelte.

A most közölt szám jelentős növekedést mutat a szeptemberi adatokhoz képest, amikor még csak 12 ember hordta az implantátumot.

A chip segítségével a felhasználók gondolataikkal irányíthatnak digitális és fizikai eszközöket.

Az implantátumot elsősorban gerincvelő-sérülést szenvedett betegek számára fejlesztették. Az első páciens már képes videojátékokat játszani, internetezni, a közösségi médiában posztolni, valamint laptopján a kurzort a gondolatai segítségével mozgatni.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a bővülő klinikai vizsgálatok egyik fő célja az egyéni eltérések alaposabb megértése. Emellett folyamatosan fejlesztik a hardvert és a beültetési eljárást is.

A Neuralink 2024-ben kezdhette meg a humán teszteket, miután sikerült kezelnie az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) biztonsági aggályait. A hatóság 2022-ben még elutasította a cég kérelmét - emléleztet a Reuters hírügynökség.

A vállalat szorosan együttműködik a szabályozó hatóságokkal és a kórházakkal, hogy a résztvevők számára egyre fejlettebb eszközöket biztosítson. A cég eddig egyetlen súlyos, az implantátummal összefüggő mellékhatást sem regisztrált.

