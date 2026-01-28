Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs

Az európai tőzsdéken enyhén negatív a hangulat, a BUX index viszont emelkedik, az OTP új történelmi csúcsra ment a mai kereskedésben.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1,5 százalékot emelkedett,

az OTP árfolyama 1,4 százalékos pluszban áll, amivel új történelmi csúcsra ment a részvény,

a Richter árfolyama stagnál. Míg a Mol árfolyama 1,2 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, az AutoWallis és az Opus áll a lista élén 5,3 illetve 1,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az MBH és a BIF áll.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,83 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

