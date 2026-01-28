  • Megjelenítés
Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs
Üzlet

Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs

Portfolio
Az európai tőzsdéken enyhén negatív a hangulat, a BUX index viszont emelkedik, az OTP új történelmi csúcsra ment a mai kereskedésben.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,5 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 1,5 százalékot emelkedett,

az OTP árfolyama 1,4 százalékos pluszban áll, amivel új történelmi csúcsra ment a részvény,

a Richter árfolyama stagnál. Míg a Mol árfolyama 1,2 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Még több Üzlet

Jön a hét legfontosabb eseménye - Mit csinálnak a piacok?

16 ezer embert rúghatnak ki az Amazonnál az AI-ra hivatkozva

Nagy bejelentést tett a Simple és a Hungarikum, közösen üzennek hadat a Netrisknek

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, az AutoWallis és az Opus áll a lista élén 5,3 illetve 1,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az MBH és a BIF áll.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,83 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a hitelminősítő a Mol gigaüzletéről

Nincs megállás, száguld a Mol részvénye!

Hol éri meg ma ingatlanba fektetni? - Sokakat meglephet a válasz

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility