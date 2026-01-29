Súlyos vád érte az Nvidiát: globális versenytársával játszhatott össze, új szankciókat kaphat a nyakába

Moolenaar szerdán levélben fordult Howard Lutnick kereskedelmi miniszterhez. Azt írta, hogy az Nvidia által átadott dokumentumok szerint a DeepSeek az R1 modellel elért csúcskategóriás teljesítményét az Nvidia által biztosított algoritmusoknak, keretrendszereknek és a hardver optimalizált, közös tervezésének köszönheti. A képviselő szerint
az Nvidia azt is javasolta, hogy a DeepSeeket saját hardverén, vállalati termékként kínálják.
Moolenaar értékelése szerint az Nvidia technikai támogatása gyakorlatilag lehetővé tette, hogy a DeepSeek a korábbinál jóval közelebb kerüljön a csúcsteljesítményhez az elavultnak minősített H800 chipekkel, ezzel aláásva az amerikai exportkorlátozások szűk keresztmetszeteit. A levél szerint az Nvidia belső jelentései alapján a DeepSeek-V3 modell teljes betanítása mindössze 2,8 millió H800 GPU-órát igényelt.
Az Nvidia 2023-ban hozta létre a H800-at a H100-as chip korlátozott változataként, hogy megfeleljen az akkori exportelőírásoknak. A processzort az év októberéig értékesíthették kínai vásárlóknak. A bizottság által megszerzett dokumentumok 2024 júniusa és 2025 májusa közötti kommunikációt tartalmaznak az Nvidia és a DeepSeek között.
Moolenaar szerint az Nvidia és a DeepSeek együttműködése indokolttá teszi, hogy
szigorúan ellenőrizzék azokat a feltételeket, amelyek mellett a vállalat H200-as chipjeit Kínába szállíthatják.
Emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump elnök decemberben enyhített bizonyos MI-chipek Kínába irányuló értékesítésének korlátozásain.
Az Nvidia szóvivője közleményében azt írta:
Amerikának mindig az kell, hogy célja legyen, hogy ipara versenyezzen az ellenőrzött és jóváhagyott kereskedelmi ügyletekért, ezzel védve a nemzetbiztonságot, amerikai munkahelyeket teremtve és megőrizve Amerika versenyelőnyét.
A DeepSeek R1 modelljének tavalyi bemutatása megingatta a piacokat: a technológiai fókuszú Nasdaq 100 index egyetlen nap alatt 3 százalékot veszített értékéből, miután a befektetők mérlegelték egy alacsonyabb költséggel, szigorúbb technikai korlátok mellett fejlesztett MI-modell lehetséges hatásait.
Moolenaar levelében megismételte a bizottsága által áprilisban megfogalmazott vádakat, miszerint a DeepSeek kapcsolatban áll a Kínai Kommunista Párttal és Peking hadseregével. Állítása szerint a kínai hadsereg DeepSeek-modelleket alkalmaz katonai kórházakban és védelmi mozgósítási tervezőegységekben.
Az Nvidia szóvivője visszautasította az aggályokat, és úgy fogalmazott:
Kínának bőven elegendő hazai chipje van minden katonai alkalmazáshoz, a szükségesnél is milliókkal több.
Majd hozzátette: "Ahogy az amerikai hadseregnek sem lenne értelme kínai technológiát használnia, a kínai hadseregnek sincs oka amerikai technológiára támaszkodnia."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bisztró nyílhat a Szent Péter-bazilika tetőteraszán
Büfé most is működik ott.
Kereskedők szerint Kína a sztratoszférába katapultálhatja egy kritikus fontosságú nyersanyag árát
Súlyos rézhiánnyal néz szembe a világ.
Korrupciós ügybe bukott bele az Európai Bizottság nagykutyája
Sok volt a rovásán.
Rendkívüli bejelentést tett Trump: Putyin megígérte a bombázások leállítását
Nem várt fordulat a háborúban.
Ismét inkasszózzák a főváros számláját
Megy az inkasszó.
Fizetős lesz jövő héttől a világ egyik leglátogatottabb látványossága
2 eurót kell fizetni!
50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!
A papír több szempontból is illeszkedik napjaink legfontosabb befektetési trendjeihez.
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!