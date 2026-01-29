  • Megjelenítés
Súlyos vád érte az Nvidiát: globális versenytársával játszhatott össze, új szankciókat kaphat a nyakába
Súlyos vád érte az Nvidiát: globális versenytársával játszhatott össze, új szankciókat kaphat a nyakába

Portfolio
John Moolenaar republikánus képviselő, a képviselőházi Kína-bizottság elnöke szerint az Nvidia technikai támogatást nyújtott a kínai mesterségesintelligencia-startup DeepSeeknek áttörést jelentő modellje fejlesztéséhez, annak ellenére, hogy az amerikai exportkorlátozások épp a cég hozzáférését próbálják korlátozni a csúcstechnológiás amerikai chipekhez - tudósított a Bloomberg.

Moolenaar szerdán levélben fordult Howard Lutnick kereskedelmi miniszterhez. Azt írta, hogy az Nvidia által átadott dokumentumok szerint a DeepSeek az R1 modellel elért csúcskategóriás teljesítményét az Nvidia által biztosított algoritmusoknak, keretrendszereknek és a hardver optimalizált, közös tervezésének köszönheti. A képviselő szerint

az Nvidia azt is javasolta, hogy a DeepSeeket saját hardverén, vállalati termékként kínálják.

Moolenaar értékelése szerint az Nvidia technikai támogatása gyakorlatilag lehetővé tette, hogy a DeepSeek a korábbinál jóval közelebb kerüljön a csúcsteljesítményhez az elavultnak minősített H800 chipekkel, ezzel aláásva az amerikai exportkorlátozások szűk keresztmetszeteit. A levél szerint az Nvidia belső jelentései alapján a DeepSeek-V3 modell teljes betanítása mindössze 2,8 millió H800 GPU-órát igényelt.

Az Nvidia 2023-ban hozta létre a H800-at a H100-as chip korlátozott változataként, hogy megfeleljen az akkori exportelőírásoknak. A processzort az év októberéig értékesíthették kínai vásárlóknak. A bizottság által megszerzett dokumentumok 2024 júniusa és 2025 májusa közötti kommunikációt tartalmaznak az Nvidia és a DeepSeek között.

Moolenaar szerint az Nvidia és a DeepSeek együttműködése indokolttá teszi, hogy

szigorúan ellenőrizzék azokat a feltételeket, amelyek mellett a vállalat H200-as chipjeit Kínába szállíthatják.

Emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump elnök decemberben enyhített bizonyos MI-chipek Kínába irányuló értékesítésének korlátozásain.

Az Nvidia szóvivője közleményében azt írta:

Amerikának mindig az kell, hogy célja legyen, hogy ipara versenyezzen az ellenőrzött és jóváhagyott kereskedelmi ügyletekért, ezzel védve a nemzetbiztonságot, amerikai munkahelyeket teremtve és megőrizve Amerika versenyelőnyét.

A DeepSeek R1 modelljének tavalyi bemutatása megingatta a piacokat: a technológiai fókuszú Nasdaq 100 index egyetlen nap alatt 3 százalékot veszített értékéből, miután a befektetők mérlegelték egy alacsonyabb költséggel, szigorúbb technikai korlátok mellett fejlesztett MI-modell lehetséges hatásait.

Moolenaar levelében megismételte a bizottsága által áprilisban megfogalmazott vádakat, miszerint a DeepSeek kapcsolatban áll a Kínai Kommunista Párttal és Peking hadseregével. Állítása szerint a kínai hadsereg DeepSeek-modelleket alkalmaz katonai kórházakban és védelmi mozgósítási tervezőegységekben.

Az Nvidia szóvivője visszautasította az aggályokat, és úgy fogalmazott:

Kínának bőven elegendő hazai chipje van minden katonai alkalmazáshoz, a szükségesnél is milliókkal több.

Majd hozzátette: "Ahogy az amerikai hadseregnek sem lenne értelme kínai technológiát használnia, a kínai hadseregnek sincs oka amerikai technológiára támaszkodnia."

Címlapkép forrása: Portfolio

