  • Megjelenítés
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon
Üzlet

Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

Portfolio
A kriptopiacot az elmúlt napokban hirtelen és látványos eladási hullám rázta meg, amely nemcsak a bitcoint és az ethereumot, hanem szinte a teljes piacot magával húzta. A háttérben egyszerre van jelen a szigorodó monetáris politikával kapcsolatos várakozások hatása, a kockázatkerülő befektetői hangulat és a likviditás elapadása, ami különösen érzékenyen érintette a spekulatív eszközök piacát.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Az elmúlt napokban a bitcoin és az ethereum árfolyama is nagyot esett, ez pedig egy szélesebb kriptopiaci korrekció része volt.

Hogy mik az okok az esés mögött?

  • Egyrészt a kriptopiacot a likviditással és monetáris politikával kapcsolatos várakozások rángatták. A befektetők nagy része arra számít, hogy az Egyesült Államok következő jegybankelnöke, Kevin Warsh támogatja a Fed mérlegének visszafogását és szigorúbb pénzügyi feltételeket, ez pedig szűkebb pénzkínálatot eredményez a piacokon, csökkentve a spekulatív eszközök, köztük a kriptoeszközök iránti keresletet.
  • Másrészt a piaci hangulat kockázatkerülővé vált, az alacsony likviditás és a gyenge kereslet további eladási hullámot gerjesztett.
  • Az esésben masszív tőkeáttételes pozíciókat is zártak, ez is fokozta a lejtmenetet.
  • De fontos technikai szintek estek el a bitcoinban és az ethereumban is, amik meghozták az eladókat.

A kriptoeszközök piacán a hétvégén sem áll meg az élet, szombaton alaposan megütötték a kriptopiacokat, de vasárnap is folytatódott a lejtmenet,

a bitcoin ma 1,3 százalékos eséssel 78 ezer dollár alá érkezett meg,

Még több Üzlet

Lehet, hogy semmi sem lesz az Nvidia és az OpenAI százmilliárdos üzletéből?

Láthatatlan AI zsonglőrködik az árakkal, drágulást és torz piacot okozhat

Figyelmeztetés érkezett az Nvidiától: olyan kereslet robbant be, hogy a gyártók alig győzik kiszolgálni

btc

az ethereum pedig 4,5 százalékos eséssel 2340 dollár alá esett.

eth

Csak a hétvégén a bitcoin több mint 120, az ethereum pedig közel 45 milliárd dollárt veszített az értékéből, ateljes kriptopiac értéke közel 250 milliárd dollárral csökkent.

Kapcsolódó cikkünk

Akkorát rántottak a dolláron pénteken, hogy a világ beleremegett. Trendfoduló, vagy csak korrekció?

Nem kegyelmezett a piac: nagyot zuhant ma a Bitcoin

Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Riadót fújt az atomügynökség: nukleáris katasztrófa fenyeget Magyarország szomszédjában
Rendkívül fontos autópálya-szakasz épülhet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility