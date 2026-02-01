Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon

Az elmúlt napokban a bitcoin és az ethereum árfolyama is nagyot esett, ez pedig egy szélesebb kriptopiaci korrekció része volt.

Hogy mik az okok az esés mögött?

Egyrészt a kriptopiacot a likviditással és monetáris politikával kapcsolatos várakozások rángatták. A befektetők nagy része arra számít, hogy az Egyesült Államok következő jegybankelnöke, Kevin Warsh támogatja a Fed mérlegének visszafogását és szigorúbb pénzügyi feltételeket, ez pedig szűkebb pénzkínálatot eredményez a piacokon, csökkentve a spekulatív eszközök, köztük a kriptoeszközök iránti keresletet.

Másrészt a piaci hangulat kockázatkerülővé vált, az alacsony likviditás és a gyenge kereslet további eladási hullámot gerjesztett.

Az esésben masszív tőkeáttételes pozíciókat is zártak, ez is fokozta a lejtmenetet.

De fontos technikai szintek estek el a bitcoinban és az ethereumban is, amik meghozták az eladókat.

A kriptoeszközök piacán a hétvégén sem áll meg az élet, szombaton alaposan megütötték a kriptopiacokat, de vasárnap is folytatódott a lejtmenet,

a bitcoin ma 1,3 százalékos eséssel 78 ezer dollár alá érkezett meg,

az ethereum pedig 4,5 százalékos eséssel 2340 dollár alá esett.

Csak a hétvégén a bitcoin több mint 120, az ethereum pedig közel 45 milliárd dollárt veszített az értékéből, ateljes kriptopiac értéke közel 250 milliárd dollárral csökkent.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ