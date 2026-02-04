Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Itt a vége
A Dow 0,5 százalékos emelkedéssel felülteljesítő volt szerdán. Az S&P 500 0,5 százalékos mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került lejjebb.
A nap vesztese egyértelműen az AMD volt: 17 százalékot zuhantak a vállalat részvényei a vártnál óvatosabb előrejelzések hatására. Ugyan 2018 óta nem látott mértékű egynapos esést hozott a szerda a vállalat számára, de még ezzel a nagy eséssel is mindössze január eleji szintekre zuhant vissza az árfolyam.
Épp most tört ki ez a magyar részvény - És még mindig nagyon olcsó!
Van egy magyar részvény, amelyben nagy jelentőségű kitörésnek lehetnek szemtanúi a befektetők, ráadásul a részvény még a mostani emelkedés ellenére is rendkívül olcsónak mondható, és a grafikonok alapján is van még tér az emelkedésre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Itt tartunk most
Bő másfél órával az amerikai kereskedés vége előtt a Dow Jones kisebb, 0,2 százalékos emelkedést mutat, ezzel felülteljesítő az index. Eközben az S&P 500 0,7, a Nasdaq pedig 1,8 százalékos mínuszban van.
Olyat húzott az utolsó pillanatban Irán, amit a magyar autósok is megérezhetnek
Irán visszamondta az amerikaiakkal tervezett találkozót, ennek hatására pedig máris ugrást láthatunk az olajárban.
Csúnyán festenek a tech-papírok
A Nasdaq már 2,1 százalékos mínuszban áll. Az index komponensei közül az Nvidia mellett több nagy húzónév is csúnya mínuszban van:
a Broadcom 6,7, a Micron 11,4, a Palantir 13,3, az AMD pedig már 17,1 százalékos mínuszban van.
Hatalmas esésben az AMD, szétverik a részvényt
Az AMD ugyan a vártnál jobb negyedik negyedéves számokat közölt, de az óvatosabb első negyedévre szóló bevételi előrejelzés hatására büntetni kezdték a befektetők a céget, 2018 óta nem esett egy nap alatt akkorát az árfolyam, mint a szerdai kereskedésben.
A techpapírok húzzák lefelé Amerikát
A Nasdaq már 1,4, az S&P 500 pedig 0,5 százalékos mínuszban van. A Dow látványosan felülteljesít, már 0,6 százalékot emelkedett az index.
Rángatják az aranyat
Délelőtt már 3,5 százalékos pluszban is volt az arany unciánkénti árfolyama, néhány óra alatt azonban közel 4 százalékot veszített értékéből a nemesfém, ezzel pedig ismét 5000 dollár alatt mozog a jegyzés.
Nagyot ment a BUX
A rendkívül pozitív európai részvénypiaci közegben is kiemelkedően jól teljesített ma a magyar tőzsde, a BUX index végül 2,3 százalékos pluszban zárta a napot. Kimondottan nagy volt ma a forgalom a legfontosabb részvényeknél, ráadásul nem elég, hogy a BUX index új történelmi csúcson zárt, de a nagy menetelést követően az OTP, a Richter és a Mol is soha nem látott szinten fejezte be a napot.
Történelmi csúcson a Richter!
A mai 3,3 százalékos emelkedést követően új történelmi csúcsra került a Richter jegyzése, ezzel a 2024. októberében beállított rekordot sikerült megdönteni.
Vegyes nyitás az USA-ban
Iránykereséssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot esett. Az AMD részvényei 9 százalékot estek, miután az első negyedéves előrejelzésük néhány elemzőt csalódással töltött el, ami tovább növelte a technológiai szektorra nehezedő nyomást. Más cégek, mint például a Broadcom és a Micron Technology is esnek. A szoftvercégek részvényei továbbra is nyomás alatt vannak, többek között az Oracle és a CrowdStrike részvényei tovább növelték az előző kereskedési napon elszenvedett veszteségeiket.
Emelkednek az európai tőzsdék
Európában továbbra is emelkedés látszik a tőzsdéken, a DAX azonban alulteljesítő, a német tőzsdét a Siemens, a Deutsche Bank, és az SAP is lefelé húzza. A francia tőzsde ezzel szemben 0,8 százalékot, a brit részvénypiac pedig 1,3 százalékot emelkedett. Pluszban van az olasz tőzsde is, a FTSE MIB 0,9 százalékkal került feljebb, a madridi börze pedig 0,4 százalékot emelkedett.
Döbbenetes számokat közölt a gyógyszeripari óriás: ennyit kerestek a fogyókúrás csodaszeren
Az Eli Lilly árfolyama több mint 7 százalékot ugrott a szerdai tőzsdenyitás előtt, miután a vállalat két kulcsfontosságú gyógyszere, a Zepbound és a Mounjaro forgalma háromszámjegyű ütemben nőtt, a bevétel és a nyereség pedig bőven felülmúlta az elemzői várakozásokat.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő befektetési trendje az ETF-ek térhódítása. Egyre többen fordulnak ezekhez az eszközökhöz, mert egyszerű, átlátható és költséghatékony módját kínálják a hosszú távú vagyonépítésnek. De valóban megalapozott stratégia húzódik a háttérben, vagy csupán egy újabb divathullámról van szó?
Mutatunk egy rakás olcsó részvényt, amikben hatalmas a potenciál!
Senki sem szeret a csúcson venni. Most olyan befektetéseket mutatunk, amik a csúcsról akár 70-90 százalékot estek, de amiket még mindig szeretnek a profik, a felértékelődési potenciál akár 70-140 százalék, és a grafikonok is izgalmasak. Ha olyan befektetéseket keresel, amik sokat estek, és van bennük potenciál, akkor ezeket érdemes megnézned! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kitart a lendület
Továbbra is jó a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX 1,5 százalékos pluszban, a blue chipek pedig szinte kivétel nélkül emelkednek. Az OTP 1,8 százalékkal, a Mol 2 százalékkal, a Richter pedig 1,2 százalékkal került feljebb, egyedül a Magyar Telekom van 0,3 százalékos mínuszban.
Nem kell messzire menni a legjobb befektetésekért: A BÉT globális mércével is nagyot megy
A Budapesti Értéktőzsde teljesítményét jól érzékelteti, hogy a BUX index tavaly átlépte a 100 ezer pontos szintet, amivel 35 éves működése során százszorosára nőtt, sőt, azóta további 20%-ot menetelt tovább. Tóth Tibort, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját arról kérdezte a Portfolio, hogy minek köszönhető az elmúlt időszak évi 30%-os növekedést is meghaladó teljesítménye, miért ódzkodik a tőzsdén befektetni a rekord mértékű megtakarítást felhalmozó lakosság, hol vannak a pénzügyi szolgáltatók versenyképes applikációi, amelyek nagyban megkönnyíthetnék a befektetést, és hogy mennyire kell félni a magyar börze túlértékeltségétől.
Kínai céggel fogna össze a Ford, közös európai gyártásról tárgyalnak
A Ford a kínai Geelyvel tárgyal arról, hogy közösen használják az amerikai gyártó európai kapacitásait, miközben a detroiti cég átdolgozza költséges elektromosautó-stratégiáját - tudósított a Bloomberg.
Történelmi csúcs után jött a hidegzuhany: gyűlnek a felhők a világ egyik legnépszerűbb játékkonzolja felett
Szerdán 11 százalékkal esett a Nintendo részvényeinek árfolyama, mivel a befektetők a Switch 2 konzol növekedési kilátásai és a költségek emelkedése miatt aggódnak.
Véget ért az aranykor: hirtelen összeomlott a világhírű fogyasztószer gyártójának árfolyama
A Novo Nordisk árfolyama szerdán 20 százalékot esett, miután a dán gyógyszergyártó óriás arra figyelmeztette a befektetőket, hogy az idén akár 13 százalékkal is visszaeshet az árbevétel és a nyereség.
Bemondta Európa legnagyobb vagyonkezelője: erre fog indulni a dollár
Európa legnagyobb vagyonkezelője, a 2400 milliárd eurós eszközállománnyal bíró Amundi csökkenti az amerikai dollárban denominált befektetéseit, és az európai, valamint a feltörekvő piacok felé fordul, mivel a vállalat vezetése a dollár további gyengülésére számít a jelenlegi amerikai gazdaságpolitika fennmaradása esetén - számolt be a Financial Times.
Kitört az olcsó magyar részvény, amiben nagy növekedés jöhet
Egyre több jel utal arra, hogy egy hazai részvényben emelkedés jöhet. A sztori erős, az árazás vonzó, és most ráadásul az árfolyam is olyan szintre került, ami érdekessé teszi a helyzetet. Az elemzők is optimisták a papírra, kivétel nélkül vételre ajánlják, és a célárak is érdemi felértékelődési potenciált jeleznek - és az sem kizárt, hogy újra kell majd kalibrálni a modelleket.
Emelkedik Európa
Az európai tőzsdéken emelkedéssel indul a kereskedés, a DAX 0,3 százalékot, a CAC 0,7 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékot emelkedett. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.
Rekordok
Három történelmi csúcs is dőlt ma reggel a magyar tőzsdén, a BUX 1,3 százalékos emelkedéssel rekordszinten kezdi a napot.
Csúcsra ment az OTP is, a bankpapír 1,4 százalékkal 41 460 forintra emelkedett.
A Molnak is összejött a csúcsdöntés, 1,8 százalékos emelkedéssel 4020 forinton járt a jegyzés.
Ma is jól bekezdett a magyar tőzsde
Erősen indul a nap a magyar tőzsdén, az OTP, a Mol és a BUX is történelmi csúcson kezdi a napot.
Csúnya ütést kapott az Nvidia egyik legnagyobb versenytársa, zuhan az árfolyam
Az AMD a vártnál jobb negyedik negyedéves eredményeket közölt, de az első negyedévre adott óvatosabb bevételi előrejelzés elmaradt a mesterségesintelligencia-lázban remélt szinttől, így a részvény a zárás utáni kereskedésben több mint 8 százalékot zuhant - írta meg a Cnbc.
Eladási hullám söpör végig a szoftverrészvényeken, nyugtat az Nvidia vezére
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója "teljesen logikátlannak" nevezte azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a mesterséges intelligencia a jövőben kiválthatja a szoftveripart, miután kedden jelentős eladási hullám söpört végig a globális szoftverrészvényeken.
Több mint 17 éve nem történt ilyen az arannyal
Az arany árfolyama szerdán tovább emelkedett, miután ismét fellángoltak a geopolitikai feszültségek az Egyesült Államok és Irán között. A nemesfém már az előző kereskedési napon is kiugró teljesítményt nyújtott: kedden 5,9 százalékot erősödött, ami 2008 novembere óta a legnagyobb napi emelkedés.
Alaposan meglepte az elemzőket a UBS
A UBS szerdán közzétett negyedik negyedéves jelentése szerint a svájci pénzintézet 1,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami 56 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és jóval felülmúlja a társaság által összegyűjtött elemzői várakozásokból álló, 919 millió dolláros elemzői konszenzust.
Európában is iránykeresés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,54 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,28 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,31 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma az euróövezet januári inflációs száma lehet a legfontosabb európai adat, míg az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-féle foglalkoztatottsági adat és az ISM szolgáltatóipari index adhat képet az amerikai gazdaság lendületéről. A legfontosabb esemény azonban az Európai Központi Bank kamatdöntése lesz, ahol ugyan a piac nem áraz változtatást a rátán, de Christine Lagarde kommunikációja a jövőre vonatkozóan nagyon fontos iránymutatást adhat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,4 százalékos emelkedéssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 12,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 240,99
|-0,3%
|0,5%
|1,8%
|2,5%
|10,8%
|60,3%
|S&P 500
|6 917,81
|-0,8%
|-0,9%
|0,9%
|1,1%
|15,4%
|80,6%
|Nasdaq
|25 338,62
|-1,6%
|-2,3%
|0,5%
|0,4%
|19,0%
|89,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 720,66
|3,9%
|2,6%
|8,7%
|8,7%
|42,1%
|91,0%
|Hang Seng
|26 834,77
|0,2%
|-1,1%
|1,9%
|4,7%
|32,7%
|-8,4%
|CSI 300
|4 660,11
|1,2%
|-1,0%
|0,7%
|0,7%
|22,1%
|-15,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 780,79
|-0,1%
|-0,5%
|1,0%
|1,2%
|15,6%
|77,8%
|CAC
|8 179,5
|0,0%
|0,3%
|-0,2%
|0,4%
|4,1%
|47,0%
|FTSE
|10 314,59
|-0,3%
|1,0%
|3,7%
|3,9%
|20,2%
|58,5%
|FTSE MIB
|46 420,52
|0,9%
|2,2%
|2,3%
|3,3%
|28,2%
|106,1%
|IBEX
|18 119,2
|0,0%
|1,8%
|3,6%
|4,7%
|48,4%
|126,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|130 284,3
|1,5%
|2,2%
|17,3%
|17,3%
|53,8%
|196,0%
|ATX
|5 732,93
|1,3%
|2,0%
|7,1%
|7,6%
|51,2%
|92,8%
|PX
|2 785,72
|0,3%
|0,1%
|3,2%
|3,7%
|51,6%
|165,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 870
|1,2%
|2,4%
|16,4%
|16,4%
|71,4%
|196,8%
|Mol
|3 950
|2,4%
|1,0%
|34,4%
|34,4%
|37,8%
|77,1%
|Richter
|11 100
|2,0%
|4,3%
|12,5%
|12,5%
|8,0%
|32,1%
|Magyar Telekom
|2 040
|0,0%
|3,0%
|13,8%
|13,8%
|46,3%
|420,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,62
|1,7%
|0,9%
|9,5%
|9,4%
|-14,8%
|12,5%
|Brent
|67,3
|1,4%
|-0,4%
|10,6%
|10,6%
|-11,4%
|14,9%
|Arany
|4 944,47
|5,3%
|-3,1%
|14,4%
|14,3%
|75,4%
|169,5%
|Devizák
|EURHUF
|379,9500
|-0,4%
|0,0%
|-0,9%
|-1,0%
|-7,0%
|7,0%
|USDHUF
|321,6372
|-0,6%
|1,2%
|-1,5%
|-1,6%
|-18,8%
|8,8%
|GBPHUF
|441,2251
|-0,1%
|1,0%
|0,3%
|0,1%
|-10,2%
|9,5%
|EURUSD
|1,1813
|0,2%
|-1,2%
|0,5%
|0,6%
|14,5%
|-1,7%
|USDJPY
|155,6650
|0,0%
|1,6%
|-0,6%
|-0,7%
|0,6%
|48,1%
|GBPUSD
|1,3704
|0,6%
|-0,3%
|1,5%
|1,9%
|10,4%
|0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 662
|-3,8%
|-15,1%
|-15,9%
|-14,7%
|-25,4%
|100,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|-0,3%
|0,8%
|1,8%
|2,5%
|-5,9%
|277,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,85
|0,8%
|0,7%
|-1,7%
|-0,4%
|20,8%
|-671,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,56
|-0,5%
|-1,2%
|-4,5%
|-4,5%
|-3,7%
|161,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Drámai bejelentés érkezett: tömeges elbocsátás jön a világ egyik legbefolyásosabb lapjánál
Évek óta veszteségesek.
Háborús készülődés lenne? - Nyugdíjkorhatárig emelné a tartalékos szolgálatot a NATO-tagállam
Megnégyszereznék a tartalékosok állományát.
Trump legutóbb még maximumra akarta pörgetni a vámháborút, a mai telefonbeszélgetés után már a legjobb barátja a kínai vezető
Gazdaság, háborúk, volt szó mindenről.
Scott Bessent: Tévedtem!
Megváltoztatta álláspontját az amerikai pénzügyminiszter.
Olyat húzott az utolsó pillanatban Irán, amit a magyar autósok is megérezhetnek
Gyorsan változott az álláspont.
Ritka lehetőséget kínál a történelmi hullámvasút – Mutatjuk a legizgalmasabb aranyrészvényeket!
Itt a soha vissza nem térő alkalom?
Kémbotrány: két külföldi állampolgár próbált hozzáférni Elon Musk űrhálózatának titkos adataihoz
Amerika riválisának állampolgárai lehetnek a hunyók.
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.