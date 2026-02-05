Közel kétéves mélypontra estek a BYD eladásai

Legalább hat nagy elektromosautó-márka, köztük a Xiaomi és az Xpeng, jelentett éles visszaesést januárban a decemberi értékesítési adatokhoz képest.

2026-ban egyre nagyobb nyomás nehezedik Kína autópiacára, amit a politikai és versenyhelyzeti tényezők együttesen okoznak

– mondta Helen Liu, a Bain & Company partnere. Szerinte a politikai változások miatt a fogyasztók elhalaszthatják autóvásárlásukat, míg az autógyártók óvatosabbá válnak az új modellek bevezetésével kapcsolatban.

A kínai gazdasági mutatók az év első két hónapjában amúgy is erősen ingadoznak a holdújév miatt, amely minden évben más időpontra esik.

Januártól ráadásul jelentősen csökkent az elektromos autók állami támogatása. Január elsejétől Kína visszaállította az 5 százalékos vásárlási adót, miután több mint egy évtizeden át teljesen mentesítette az új energiájú járműveket a 10 százalékos adó alól.

Peking évekig különféle támogatásokkal és kedvezményekkel ösztönözte az elektromosautó-ipar fejlődését. 2024 nyarára a Kínában eladott új személyautók több mint fele már új energiájú jármű volt. A BYD tavaly 2,26 millió tisztán elektromos autó értékesítésével megelőzte a Teslát.

A vállalat azonban januárban mindössze 83 249 akkumulátoros elektromos személyautót adott el, a plug-in hibridekkel együtt összesen 205 518 járművet.

Ez havi összevetésben a legalacsonyabb szint 2024 februárja óta.

A gyártónak a helyi riválisokkal is meg kell küzdenie az árháború közepette, amely arra kényszeríti a vállalatokat, hogy egyre több funkciót kínáljanak egyre alacsonyabb áron. A Huawei operációs rendszerét használó Aito januárban több mint 40 ezer járművet szállított ki, ami 80 százalékos éves növekedésnek felel meg. A Leapmotor és a Nio szintén éves szinten növekedést ért el.

A Xiaomi januárban több mint 39 ezer kiszállítást jelentett. Ez éves összevetésben emelkedést, decemberhez képest viszont visszaesést jelent. A Geely a BYD mögött a második helyre kapaszkodott fel a kínai elektromosautó-piacon: januárban több mint 270 ezer autót értékesített.

A BYD, amely tavaly 4,56 millió új energiájú autót adott el, egyelőre nem tett közzé idei belföldi értékesítési célt. A vállalat csak annyit közölt, hogy külföldi eladásait 2026-ban mintegy 25 százalékkal, 1,3 millió darabra kívánja növelni.

Az értékesítés lassulása iparági szintű jelenség.

Az új energiájú járművek eladásai decemberben mindössze 2,6 százalékkal nőttek éves összevetésben, ami már a harmadik egymást követő hónap volt, amikor mérséklődött a növekedés üteme.

Ha az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés mellett az autóipar teljesítménye is tovább romlik, a szakértők szerint Peking várhatóan kénytelen lesz részben vagy akár teljes egészében visszaállítani a támogatások egy részét. Az autóipar mintegy 30 millió munkahelyet biztosít Kínában, ami a városi foglalkoztatás több mint tizedét adja. A kínai vezetés márciusban, az éves parlamenti ülésszakon hozza nyilvánosságra az idei gazdaságpolitikai célokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images