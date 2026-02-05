  • Megjelenítés
Közel kétéves mélypontra estek a BYD eladásai
Üzlet

Közel kétéves mélypontra estek a BYD eladásai

Portfolio
A kínai elektromosautó-gyártó óriás, a BYD januárban közel kétéves mélypontot ért el a belföldi eladásokban, ami a gyenge hazai kereslet és a túltermeléstől való félelem következménye - közölte a Cnbc.

Legalább hat nagy elektromosautó-márka, köztük a Xiaomi és az Xpeng, jelentett éles visszaesést januárban a decemberi értékesítési adatokhoz képest.

2026-ban egyre nagyobb nyomás nehezedik Kína autópiacára, amit a politikai és versenyhelyzeti tényezők együttesen okoznak

– mondta Helen Liu, a Bain & Company partnere. Szerinte a politikai változások miatt a fogyasztók elhalaszthatják autóvásárlásukat, míg az autógyártók óvatosabbá válnak az új modellek bevezetésével kapcsolatban.

A kínai gazdasági mutatók az év első két hónapjában amúgy is erősen ingadoznak a holdújév miatt, amely minden évben más időpontra esik.

Még több Üzlet

Szenvednek a tech papírok, szakad az ezüst - Mi történik a piacokon?

Megdöbbentő számokat közölt az energiaszektor gigásza: ilyen gyenge eredményt évek óta nem produkáltak

Megtorpant a magyar tőzsde menetelése

Januártól ráadásul jelentősen csökkent az elektromos autók állami támogatása. Január elsejétől Kína visszaállította az 5 százalékos vásárlási adót, miután több mint egy évtizeden át teljesen mentesítette az új energiájú járműveket a 10 százalékos adó alól.

Peking évekig különféle támogatásokkal és kedvezményekkel ösztönözte az elektromosautó-ipar fejlődését. 2024 nyarára a Kínában eladott új személyautók több mint fele már új energiájú jármű volt. A BYD tavaly 2,26 millió tisztán elektromos autó értékesítésével megelőzte a Teslát.

A vállalat azonban januárban mindössze 83 249 akkumulátoros elektromos személyautót adott el, a plug-in hibridekkel együtt összesen 205 518 járművet.

Ez havi összevetésben a legalacsonyabb szint 2024 februárja óta.

A gyártónak a helyi riválisokkal is meg kell küzdenie az árháború közepette, amely arra kényszeríti a vállalatokat, hogy egyre több funkciót kínáljanak egyre alacsonyabb áron. A Huawei operációs rendszerét használó Aito januárban több mint 40 ezer járművet szállított ki, ami 80 százalékos éves növekedésnek felel meg. A Leapmotor és a Nio szintén éves szinten növekedést ért el.

A Xiaomi januárban több mint 39 ezer kiszállítást jelentett. Ez éves összevetésben emelkedést, decemberhez képest viszont visszaesést jelent. A Geely a BYD mögött a második helyre kapaszkodott fel a kínai elektromosautó-piacon: januárban több mint 270 ezer autót értékesített.

A BYD, amely tavaly 4,56 millió új energiájú autót adott el, egyelőre nem tett közzé idei belföldi értékesítési célt. A vállalat csak annyit közölt, hogy külföldi eladásait 2026-ban mintegy 25 százalékkal, 1,3 millió darabra kívánja növelni.

Az értékesítés lassulása iparági szintű jelenség.

Az új energiájú járművek eladásai decemberben mindössze 2,6 százalékkal nőttek éves összevetésben, ami már a harmadik egymást követő hónap volt, amikor mérséklődött a növekedés üteme.

Ha az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés mellett az autóipar teljesítménye is tovább romlik, a szakértők szerint Peking várhatóan kénytelen lesz részben vagy akár teljes egészében visszaállítani a támogatások egy részét. Az autóipar mintegy 30 millió munkahelyet biztosít Kínában, ami a városi foglalkoztatás több mint tizedét adja. A kínai vezetés márciusban, az éves parlamenti ülésszakon hozza nyilvánosságra az idei gazdaságpolitikai célokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility