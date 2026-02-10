Meglepő lépésre szánta el magát a globális olajcég az alacsony olajárak miatt

A brit energiavállalat 2025 utolsó három hónapjában 1,54 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami összhangban volt az elemzői várakozásokkal. A teljes éves profit 7,49 milliárd dollár lett, elmaradva az előre jelzett 7,58 milliárdtól, és jóval alacsonyabb a 2024-ben elért, csaknem 9 milliárd dollárnál.

Az igazgatóság úgy döntött, hogy átmenetileg felfüggeszti a részvény-visszavásárlásokat

annak érdekében, hogy mérlegét erősítse. A vállalat még a novemberi negyedéves gyorsjelentéssel együtt jelentett be egy 750 millió dollár értékű visszavásárlási programot.

Az olajárak tavaly a Covid–19-járvány óta mért legnagyobb éves visszaesésüket szenvedték el a túlkínálattól való félelmek miatt. A BP riválisai közül az Equinor és a Shell is gyengébb negyedéves számokat közölt: az Equinor az idei részvény-visszavásárlási keretét a tavalyi 5 milliárdról 1,5 milliárd dollárra csökkentette, míg a Shell 3,5 milliárd dolláron tartotta saját programját.

Carol Howle ideiglenes vezérigazgató szerint 2025 erős pénzügyi és működési teljesítményt hozott, és a cég jelentős stratégiai előrelépést ért el, de további feladatok állnak előttük. A BP élére április 1-jén Meg O'Neill, a Woodside Energy korábbi vezetője kerül, miután Murray Auchincloss tavaly év végén lemondott.

A BP érszvényei 3,6 százalékos csökkenéssel kezdték a ma reggeli kereskedést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images