Még 2-3 évig tarthat az aranybánya: most kereshetik magukat degeszre az energiatárolók

A szerződéses akkumulátor-kapacitás 2025-re 4 GW-ról 11,8 GW-ra nőtt Európában – mondta Max von Hausen, a tiszta energia tanácsadó cég, a Pexapark regionális vezetője az esseni E-World energiaipari kiállításon.

Ezzel az energiatárolót és/vagy megújuló energiatermelőt is magában foglaló hosszú távú áramvásárlási megállapodások (PPA-k)

összesített volumene csaknem 30%-kal, 24,9 GW-ra emelkedett,

annak ellenére, hogy a különálló (standalone) PPA-k – amelyek csak egyetlen technológiát tartalmaznak – iránti érdeklődés második éve csökken.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 A hosszú távú áramvásárlási szerződések (PPA-k) és energiatárolási lehetőségek kiemelt témái lesznek az idei Vállalati Energiamenedzsment konferenciánknak! Részletes program és előadók hamarosan: Információ és jelentkezés

Az önálló energiatároló-projektek tekintetében jelenleg a német piac a legérdekesebb

– mondta Martin Scharrer, a spanyol megújulóenergia-vállalat, a Zelestra origination igazgatója.

Jobb árrések: „a német piacon sokkal nagyobb a volatilitás... néha még mindig mínusz 300-400 euró/megawattóra a német következő napi (DAM) áramár, és ez a következő két-három évben is így marad" - tette hozzá.

A szerint tavaly Németországban 1,6 GW hosszú távra lekötött, szerződéses tárolói-kapacitás volt, míg Spanyolországban 0,4 GW.

Kiemelte azt is, hogy

a nap- és szélenergiába történő beruházások szűkítették az áramtermelők árréseit Európa-szerte.

A capture rate – az átlagos áramáraknak az adott technológia által általában elért részesedése – zuhantak a megújuló energiaforrások egyidejű termelése miatt bekövetkező kannibalizáció miatt, ami az üzemeltetésük óráiban az árak zuhanásához vezetett.

A Montel ár-összehasonlító weboldala, a Qwatt szerint

a napenergia-termelésből származó elérhető bevételek tavaly csak a német átlagos spot áramárak felét érte el.

A svájci vagyonkezelő Reichmuth Infrastructure tavaly év végén 100 MW-os akkumulátort helyezett üzembe Németországban, hogy ellensúlyozza portfólióját érintő kannibalizációs hatásokat.

Megnéztük, hol merül fel a probléma, és az a volatilitás volt

– mondta Michael Sipos, a Reichmuth senior befektetési menedzsere, majd hozzátette: „így azt gondoltuk: oké, hogyan tudunk kereskedni a volatilitással? És így jutottunk el ehhez az eszközhöz".

A német BDEW energiaipari szövetség szerint a németországi akkumulátorprojektek hálózati csatlakozási kérelmei meghaladják az elképesztő 700 GW-ot. Bár csak 75 GW-ra adtak engedélyt, még ez a mennyiség sem valószínű, hogy megvalósul, a finanszírozási és jövedelmezőségi korlátok miatt – mondta Bauermann.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images