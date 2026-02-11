  • Megjelenítés
Szabadságharc az Nvidia ellen: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt
Szabadságharc az Nvidia ellen: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt

Portfolio
A TikTok anyavállalata, a ByteDance mesterségesintelligencia-chipet fejleszt, és a Samsung Electronics-szal tárgyal annak gyártásáról – állítja két, az ügyet ismerő forrás. A kínai technológiai óriás így próbálja biztosítani hozzáférését a fejlett processzorokhoz. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
A vállalat március végéig szeretné megkapni az első mintapéldányokat, és még idén

legalább százezer darabot kíván legyártatni az MI-következtetési feladatokra tervezett chipből.

A források szerint a ByteDance később akár 350 ezer darabra is növelné a gyártási volument.

A Samsunggal folytatott tárgyalások kiterjednek a globális mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítése miatt rendkívül szűkös memóriachip-készletekhez való hozzáférésre is. Ez különösen vonzóvá teszi az üzletet a ByteDance számára. A cég szóvivője pontatlannak nevezte a saját chipfejlesztésükről szóló, hivatalos bejelentés napvilágot látott információkat, a Samsung pedig nem kívánta kommentálni az ügyet.

A lépés mérföldkő lenne a ByteDance számára, amely régóta törekszik saját chipek fejlesztésére. A vállalat ilyen irányú erőfeszítései legalább 2022-ig nyúlnak vissza. Tavaly júniusban a Reuters arról számolt be, hogy a cég az amerikai Broadcommal dolgozik egy fejlett processzoron, amelyet a tajvani TSMC gyártana.

A globális technológiai óriások – köztük a Google, az Amazon és a Microsoft – sorra fejlesztik saját chipjeiket, hogy csökkentsék függőségüket az Nvidiától. A kínai vállalatok számára az amerikai exportkorlátozások tovább növelik az önálló fejlesztések sürgősségét.

A ByteDance versenytársai közül többen már előrébb járnak. Az Alibaba múlt hónapban mutatta be Zhenwu chipjét, a Baidu pedig már külső ügyfeleknek is értékesíti megoldásait, és chipüzletágát várhatóan hamarosan tőzsdére viszi.

A SeedChip kódnevű projekt a ByteDance szélesebb törekvésének része, amelynek célja, hogy erőforrásait a mesterséges intelligenciára összpontosítsa – a chipektől a nagy nyelvi modellekig. A vállalat idén több mint 160 milliárd jüant (22 milliárd dollárt) költ mesterségesintelligencia-fejlesztéshez kapcsolódó beszerzésekre, ennek több mint felét Nvidia chipekre és saját fejlesztésű megoldásokra fordítja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

