Szabadságharc az Nvidia ellen: már a TikTok is saját AI-chipet fejleszt

A vállalat március végéig szeretné megkapni az első mintapéldányokat, és még idén
legalább százezer darabot kíván legyártatni az MI-következtetési feladatokra tervezett chipből.
A források szerint a ByteDance később akár 350 ezer darabra is növelné a gyártási volument.
A Samsunggal folytatott tárgyalások kiterjednek a globális mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítése miatt rendkívül szűkös memóriachip-készletekhez való hozzáférésre is. Ez különösen vonzóvá teszi az üzletet a ByteDance számára. A cég szóvivője pontatlannak nevezte a saját chipfejlesztésükről szóló, hivatalos bejelentés napvilágot látott információkat, a Samsung pedig nem kívánta kommentálni az ügyet.
A lépés mérföldkő lenne a ByteDance számára, amely régóta törekszik saját chipek fejlesztésére. A vállalat ilyen irányú erőfeszítései legalább 2022-ig nyúlnak vissza. Tavaly júniusban a Reuters arról számolt be, hogy a cég az amerikai Broadcommal dolgozik egy fejlett processzoron, amelyet a tajvani TSMC gyártana.
A globális technológiai óriások – köztük a Google, az Amazon és a Microsoft – sorra fejlesztik saját chipjeiket, hogy csökkentsék függőségüket az Nvidiától. A kínai vállalatok számára az amerikai exportkorlátozások tovább növelik az önálló fejlesztések sürgősségét.
A ByteDance versenytársai közül többen már előrébb járnak. Az Alibaba múlt hónapban mutatta be Zhenwu chipjét, a Baidu pedig már külső ügyfeleknek is értékesíti megoldásait, és chipüzletágát várhatóan hamarosan tőzsdére viszi.
A SeedChip kódnevű projekt a ByteDance szélesebb törekvésének része, amelynek célja, hogy erőforrásait a mesterséges intelligenciára összpontosítsa – a chipektől a nagy nyelvi modellekig. A vállalat idén több mint 160 milliárd jüant (22 milliárd dollárt) költ mesterségesintelligencia-fejlesztéshez kapcsolódó beszerzésekre, ennek több mint felét Nvidia chipekre és saját fejlesztésű megoldásokra fordítja.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
