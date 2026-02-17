Sorsdöntő hónap jön a lakásbiztosításoknál, érdemes komolyan venni a levelet, amit kaptál

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője az eddigi kampányok tapasztalatait ismertetve elmondta: a 2024-es első és a 2025-ös második kampányban a teljes lakásbiztosítási állomány egynegyede volt aktív szektorszinten. Tavaly mintegy ötödével esett vissza a kampány iránti érdeklődés az előző alkalomhoz képest, így az ügyfelek 12%-a volt aktív.

Egyedül az online értékesítés forgalma tudott nőni, részaránya elérte a 20-25%-ot, az év egészében viszont 85%-ban személyes tanácsadással kötnek lakásbiztosítást

az ügyfelek az MNB statisztikái szerint.

A Groupama a piac egyik legnagyobb szereplőjeként több mint 570 ezer lakásbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A társaság január elején elvégzett 1000 fős online kutatása alapján nem a díjcsökkenés az ügyfelek első számú preferenciája, az ügyfelek kétharmadánál nem is csökkent a díj a kampány hatására. Egyre fontosabb viszont a várható térítés összege és a fedezetek kiterjedése, utóbbit a megkérdezettek kétharmada már megfelelőnek érezte idén év elején. Javult a szerződések „átlagéletkora”,

a több mint 10 éves nem felülvizsgált szerződések aránya 15%-ról 9%-ra, a három éve nem felülvizsgáltaké 27%-ról 22%-ra csökkent egy év alatt.

A biztosítással rendelkezők ötöde szerint jelenlegi szerződésük nem fedezné ingatlanuk helyreállítási költségeit egy esetleges káresemény után, így több százezer otthon esetében továbbra is aktuális lehet a felülvizsgálat.

Amikor az ügyfelek biztosítást váltanak, akkor a díjak szintje, a könnyű, egyszerű kárrendezés és a gyors kárügyintézés a három legfontosabb tényező számukra. A hozzáállásban jelentős különbség mutatkozik azok között, akiknek már volt káruk, és akiknek még nem. A kiegészítő biztosításokra is van igény, legyen az baleset-, felelőssésbiztosítás vagy assziszenciaszolgáltatás, műtéti térítés, a kifizetések mintegy egyharmada ilyen szolgáltatásokra irányul. A kisebb összegű károk esetén 6 napos, a nagyobb összegű károknál 12 napos átfutási időt várnak el. Az online vásárolt termékek esetében többször élnek az ügyfelek olyan kárigénnyel, amire nem terjed ki a biztosítás.

Megkérdezték az embereket, miért nem váltanak, erre a kérdésre 49% azt mondta, hogy nem hiszi, hogy kedvezőbb biztosítást találni, 37% pedig nemrég váltott, utóbbiak aránya fokozatosan emelkedik.

A díjstopnak is van, lesz hatása

A biztosítók tavaly tavasszal vállalták a kormány felé, hogy 2026. június 30-áig nem emelnek díjakat a lakásbiztosításoknál, a biztosítási összeget viszont hozzáigazítják az inflációhoz. Nagy kérdés most, hogy melyik biztosítónál mennyivel nőnek a díjak a díjstop lejártát követően, például két év inflációját érvényesíthetik-e a biztosítók, most ennek kidolgozása zajlik a piaci szereplőknél.

Ami a kárrendezést illeti, Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója szerint régen „a telefon volt a minden”, ma már viszont a bejelentések csaknem kétharmada online zajlik, amit kifejezetten szeretnek is a biztosítók, hiszen például képet is csatolni tudnak a kárról az ügyfelek, és azonnal bekerül a bejelentés a kárrendszerbe, és azonnal tudnak foglalkozni vele. Elterjedt a távszemle és a videószemle is, a Groupama tavaly már a károk fele esetében egy napon belül végre tudta hajtani a szemlét, és a károk szintén felében 6 napon belül kifizették a kárt, ez reális ügyfélelvárás. Ma már sok esetben a kárrendezés nyomonkövetésére is lehetőség van, a Groupamánál ezt dedikált kármenedzser szolgáltatás egészíti ki: egy általános call center helyett az ügyfelek a saját kármenedzserükkel tudnak egyeztetni. 30 kárszakértővel dolgoznak együtt foglalkoztatottként, és hasonló létszámú kármenedzserük van a lakásbiztosítások területén.

A klímaváltozás azzal jár, hogy egyre kiugróbb értékekkel jelentkeznek a szélsőséges káresemények, például a nyári viharkárok.

Tavaly július 5-én 16 ezer kárt jelentettek be a Groupamához, ami abszolút csúcsot jelentett.

Pista László, az OTP Bank biztosítási területének vezetője elmondta: tavaly mintegy 10 ezer ügyfélnek segített a bank a kampányban mintegy 300 OTP-fiókban, tapasztalataik szerint egyre többen igénylik a tanácsadók segítségét és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A 2026-os várakozásokról elmondta:

intenzív márciusi időszak következhet,

elsősorban átszerződésekre számítanak a változó ügyféligények nyomán,

csökkenhet az alulbiztosítottság, javulhat a szerződések minősége.

A Groupama Biztosító várakozásai szerint idén tovább mérséklődhet az aktivitás a kampányban, de van egy olyan, az utóbbi években kevésbé aktív ügyfélréteg, amelyet szeretnének elérni, ezeknek az ügyfeleknek feltétlenül érdemes idén felülvizsgálniuk a szerződésüket.