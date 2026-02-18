  • Megjelenítés
Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába
Üzlet

A Meta és az Nvidia többéves megállapodást kötött, amelynek keretében a közösségimédia-óriás "milliónyi" Nvidia-processzort telepít majd, tovább mélyítve ezzel a két technológiai vállalat együttműködését a mesterséges intelligencia területén - tudósított a Bloomberg.
A Meta, amely az Nvidia bevételének mintegy 9 százalékát biztosítja, a megállapodás értelmében nemcsak AI-gyorsítókat és hálózati eszközöket vásárol nagyobb mennyiségben, hanem első alkalommal az Nvidia Grace központi egységeit (CPU) is alkalmazza önálló szerverekben.

A beszerzés az Nvidia jelenlegi, Blackwell generációjára, valamint a következő, Vera Rubin kódnevű AI-gyorsítóplatformra egyaránt kiterjed.

Az IDC becslése szerint az Nvidia AI-gyorsítóinak átlagos egységára 16 061 dollár. Ez alapján egymillió chip önmagában több mint 16 milliárd dollárba kerülne, nem számítva az újabb, drágább modellek és a kiegészítő eszközök költségeit. A Meta már eddig is az Nvidia második legnagyobb ügyfele volt, az előző pénzügyi évben összesen mintegy 19 milliárd dollárt költött a chipgyártó termékeire. Ian Buck, az Nvidia gyorsított számítástechnikáért felelős alelnöke elmondta, hogy a mostani megállapodáshoz nem rendeltek konkrét pénzösszeget és pontos ütemtervet.

A bejelentést követően mindkét vállalat részvényárfolyama nagyjából 1 százalékkal emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben, miközben az Nvidia fő riválisának számító AMD papírjai mintegy 3 százalékot estek.

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

50 milliárd dolláros ígéretet tett a Microsoft

Fordult napközben az amerikai tőzsde

Buck kiemelte, hogy a Meta lesz az első nagy adatközpont-üzemeltető, amely az Nvidia Grace CPU-it önálló szerverekben használja, nem csupán a csúcskategóriás AI-gyorsítók kiegészítőjeként. Ez a lépés belépőt jelent az Intel és az AMD által uralt piacra, egyúttal alternatívát kínál az olyan cégek saját fejlesztésű chipjeivel szemben is, mint például az Amazon Web Services. Buck szerint a Grace CPU az energiahatékonyságot tekintve kétszeres sebességet nyújt az adatközponti munkaterhelések során.

A megállapodás megerősíti a Meta elkötelezettségét az Nvidia mellett egy olyan időszakban, amikor Mark Zuckerberg a mesterséges intelligenciát tette a vállalat legfőbb prioritásává. A Meta 2026-ra rekordszintű beruházásokat tervez. Zuckerberg tavaly bejelentette, hogy a cég három év alatt 600 milliárd dollárt fordít amerikai infrastrukturális projektekre, többek között gigawattos nagyságrendű adatközpontok építésére Louisiana, Ohio és Indiana államokban.

Fórum

