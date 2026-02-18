Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Meta, amely az Nvidia bevételének mintegy 9 százalékát biztosítja, a megállapodás értelmében nemcsak AI-gyorsítókat és hálózati eszközöket vásárol nagyobb mennyiségben, hanem első alkalommal az Nvidia Grace központi egységeit (CPU) is alkalmazza önálló szerverekben.

A beszerzés az Nvidia jelenlegi, Blackwell generációjára, valamint a következő, Vera Rubin kódnevű AI-gyorsítóplatformra egyaránt kiterjed.

Az IDC becslése szerint az Nvidia AI-gyorsítóinak átlagos egységára 16 061 dollár. Ez alapján egymillió chip önmagában több mint 16 milliárd dollárba kerülne, nem számítva az újabb, drágább modellek és a kiegészítő eszközök költségeit. A Meta már eddig is az Nvidia második legnagyobb ügyfele volt, az előző pénzügyi évben összesen mintegy 19 milliárd dollárt költött a chipgyártó termékeire. Ian Buck, az Nvidia gyorsított számítástechnikáért felelős alelnöke elmondta, hogy a mostani megállapodáshoz nem rendeltek konkrét pénzösszeget és pontos ütemtervet.

A bejelentést követően mindkét vállalat részvényárfolyama nagyjából 1 százalékkal emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben, miközben az Nvidia fő riválisának számító AMD papírjai mintegy 3 százalékot estek.

Buck kiemelte, hogy a Meta lesz az első nagy adatközpont-üzemeltető, amely az Nvidia Grace CPU-it önálló szerverekben használja, nem csupán a csúcskategóriás AI-gyorsítók kiegészítőjeként. Ez a lépés belépőt jelent az Intel és az AMD által uralt piacra, egyúttal alternatívát kínál az olyan cégek saját fejlesztésű chipjeivel szemben is, mint például az Amazon Web Services. Buck szerint a Grace CPU az energiahatékonyságot tekintve kétszeres sebességet nyújt az adatközponti munkaterhelések során.

A megállapodás megerősíti a Meta elkötelezettségét az Nvidia mellett egy olyan időszakban, amikor Mark Zuckerberg a mesterséges intelligenciát tette a vállalat legfőbb prioritásává. A Meta 2026-ra rekordszintű beruházásokat tervez. Zuckerberg tavaly bejelentette, hogy a cég három év alatt 600 milliárd dollárt fordít amerikai infrastrukturális projektekre, többek között gigawattos nagyságrendű adatközpontok építésére Louisiana, Ohio és Indiana államokban.

