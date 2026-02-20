  • Megjelenítés
Szigorú tesztet teljesített az Alteo, ezzel az egész kontinensen nyújthat szolgáltatást
Szigorú tesztet teljesített az Alteo, ezzel az egész kontinensen nyújthat szolgáltatást

Az Alteo sikeresen teljesítette a MAVIR aFRR akkreditációs tesztjeit, ezzel megszerezte a PICASSO platformhoz való csatlakozás előfeltételét. Ennek eredményeként az Alteo Magyarország PICASSO platformhoz való csatlakozásától, azaz 2026. október 1-jétől kezdődően nem csak a hazai, hanem az országhatárt átlépve szinte az egész kontinensen nyújthat szabályozási szolgáltatást.
A PICASSO platform működése során egy gépi algoritmus 4 másodpercenként határozza majd meg, hogy mely erőműveket vonja be szabályozásba, azért, hogy az összekapcsolt európai villamosenergia-rendszer egyensúlyban maradjon. A PICASSO elvárása, hogy a szabályozási központok 5 perc alatt teljesítsék a rendszerirányítótól kapott szabályozási – teljesítmény változtatási – parancsot. Ezt tesztelte a hazai rendszerirányító az akkreditációs folyamat során. Az akkreditációs teszt során az Alteo által menedzselt – Magyarország egyik legnagyobb, konvencionális és a megújuló energiaforrás alapú termelőket integráló – több száz MW-os szabályozási kapacitását vizsgálták sikeresen,

amely így elnyerte a PICASSO akkreditációt.

Az akkreditációban a saját tulajdonú erőművek mellett az Alteo több éve stabil partnereinek KÁT, METÁR és szabadpiaci naperőművei is jelentős kapacitással vettek részt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

