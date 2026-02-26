  • Megjelenítés
Nem fizette ki a futárok borravalóját, most ráfázott az amerikai kiskereskedelmi óriás
Portfolio
A Walmart 100 millió dolláros megállapodást kötött az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal (FTC), miután a hatóság megállapította, hogy a kiskereskedelmi óriás megtévesztő gyakorlatával több tízmillió dolláros kárt okozott futárainak.

Az FTC tizenegy amerikai állammal közösen nyújtott be keresetet, amelyben azt állították, hogy a Walmart félrevezette a vásárlókat. A vállalat ugyanis azt ígérte, hogy a borravaló teljes összegét a futárok kapják meg, ám a valóságban ez nem így történt. Emellett a cég a Spark Driver elnevezésű kiszállítási programjában is manipulálta az adatokat: a sofőröknek megjelenített alapbér és borravaló összegeit a ténylegesnél magasabbnak tüntette fel.

A megállapodás értelmében a Walmartnak nemcsak a meghatározott összeget kell kifizetnie, hanem

a jövőben tartózkodnia kell attól is, hogy a Spark programban megtévesztő módon tüntesse fel a kereseti lehetőségeket.

Az FTC hangsúlyozta: a munkaerőpiac hatékony működésének feltétele, hogy a keresetekre és egyéb lényeges körülményekre vonatkozó információk valósak legyenek. A hatóság figyelmeztetett, hogy a platformalapú munkát kínáló vállalatok kötelesek átláthatóan és pontosan tájékoztatni a dolgozókat, továbbá megfelelő belső megfelelőségi rendszereket (compliance) kell fenntartaniuk.

A Walmart egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

