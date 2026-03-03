  • Megjelenítés
Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Két hét múlva kiderül!
Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Két hét múlva kiderül!

Forró téma a hitelfedezeti biztosítások újraszabása a magyar biztosítási piacon, hiszen 2025 decembere óta ajánlással szabályozza ezt a terméket a Magyar Nemzeti Bank, amely korábban több mint százmillió forintra bírságolta a biztosítókat a témában, most pedig határidőket is szabott a piaci szereplők számára az alkalmazkodáshoz. A Portfolio március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciáján Nagy Koppány, az MNB igazgatója fog beszélni az aktualitásokról, és a téma elismert piaci szakértői, Schaub Erika (Generali), Gönczi Erika (Groupama) és Kiss Márk István (Cardif) fogja értékelni a várható hatásokat. Érdemes eljönni a szakmai rendezvényre.
Biztosítás 2026
A hitelfedezeti biztosítások mellett sok más aktuális szabályozás, stratégiai és üzleti témáról szó lesz a Biztosítás 2026 konferencián, nem érdemes lemaradni az eseményről.
Információ és jelentkezés

A hitelfedezeti biztosítások jellemzője, hogy halál vagy rokkantság esetén a fennálló tartozást rendezik, míg keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén átvállalják a havi hiteltörlesztést néhány hónapra. A piac zárt, vagyis a legtöbb esetben egy bank egyetlen biztosító termékét kínálja a hitel mellé, így korlátozott az ügyfelek választási lehetősége. Az MNB jelentése alapján 2023-ban a biztosítási piac összes díjbevételének az 1,8%-át adták ezek a biztosítások, ami akkor több mint 27 milliárd forintot jelentett egy évben, és a termékek átlagos díja 500 Ft és 4700 Ft között változott.

Nagy Koppány
Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank, igazgató
Nagy Koppány 2013 novembere óta igazgatója a Magyar Nemzeti Bank Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóságának. 25 éves pályafutása alatt biztosítói, pénztári, és banki területen szerzett tap
Tovább

Kérdésünkre az MNB azt közölte, hogy 2024. év végén közel 1,36 millió biztosított volt, az éves díjbevétel pedig meghaladta a 32,4 milliárd forintot. Rendszeres statisztika ugyanakkor nem áll rendelkezésre erről a piaci szegmensről.

A témában podcast adást is készítettünk, ez itt hallgatható meg:

Kilenc biztosító kínálja a terméket, és ahogy az MNB kérdésünkre elárulta, a piac erősen koncentrált: a 3 legnagyobb szereplőhöz a díjbevételek 77%-a, az 5 legnagyobb szereplőhöz a díjbevételek 91%-a kapcsolódik. Az MNB 2024 januárjában témavizsgálatot indított a biztosítóknál annak kiderítésére, hogy megfelelnek-e 2016/97. európai parlamenti és tanácsi irányelv (IDD) biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló rendelkezéseknek (POG rendelet), és milyen ügyfélértéket ("value for money-t") tartalmaznak ezek a biztosítások.

2022-ben az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) egy figyelmeztetést is kiadott a banki csatornán értékesített hitelfedezeti biztosításokra vonatkozóan, ennek teljesítésére is kíváncsi volt a hazai felügyelet. Azt találta az MNB az említett jelentés szerint, hogy

  • gyenge a hitelfedezeti biztosítások ár-érték aránya: átlagos kárhányada mindössze 11,5% (100 forintnyi befizetett díjból tehát mindössze 11-12 forint jutott vissza az ügyfelekhez kárkifizetésként), és az MNB nekünk küldött válasza alapján 1%-65% között alakultak 2024-ben. A kárhányadot persze több tényező is befolyásolja: a biztosítottak kora, illetve a termékek bevezetésének ideje is közrejátszik (újonnan bevezetett termékek esetén jellemzően alacsonyabb a kárhányad),
  • nagyon magas százalékban utasítják el a biztosítók az ügyfelek által benyújtott kárigényeket, több esetben ez az arány 40% feletti volt,
  • a kárigények során a legjellemzőbb elutasítási ok az információhiány, a hiányzó dokumentumok, illetve a már meglévő vagy előzmény betegségek,
  • a termékek komplexek és nehezen átláthatók, a célpiac meghatározásánál nem veszik figyelembe az ügyfelek pénzügyi tudását, illetve a termékismeretüket,
  • a termékek felülvizsgálata során a biztosítók nem vizsgálták meg kellően a külső eseményeket (pl. jogszabályi környezet, infláció, Covid, kárhányad, jutalékok és költségek mértéke, stb.),
  • magas jutalékszint mellett értékesítik e biztosításokat, káros összeférhetetlenség vagy összefonódás figyelhető meg bankok és biztosítók között, a jutalékok mellett nyereségmegosztási, „profit-share” megállapodások is jellemzőek,
  • hiányos az ügyféltájékoztatás, az igényfelmérés és a termékismertető dokumentumok átadása.

Az MNB a vizsgálat után 103 millió forint összegben szabott ki bírságot a kilenc biztosítóra,

és úgy döntött, hogy a biztosítói és biztosításértékesítői termékfelügyeleti és -irányítási intézkedések alkalmazásáról szóló, végül 2025 decemberében megjelent ajánlásában külön kitér a hitelfedezeti biztosításokra is.

A Portfolio március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciáján Nagy Koppány, az MNB igazgatója fog beszélni az aktualitásokról, és a téma elismert piaci szakértői, Schaub Erika (Generali), Gönczi Erika (Groupama) és Kiss Márk István (Cardif) fogja értékelni a várható hatásokat, a beszélgetést Bartók János moderálja. Érdemes eljönni a szakmai rendezvényre.

hitelfedezeti3

Maga az ajánlás a termékfelügyeleti és -irányítási rendszer létrehozása, működtetése, a célpiaci meghatározása, a terméktesztelés, a termékmonitoring- és felülvizsgálat és termékértékesítés területén fogalmaz meg elvárásokat, és külön tartalmaz rendelkezéseket a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosításokra vonatkozóan is.

Gönczi Erika
Groupama Biztosító, stratégiai és bankbiztosítási igazgató
Gönczi Erika 2008-ban, közgazdasági végzettséggel érkezett a Groupamához, 2020 óta felelős a legnagyobb magyarországi bankbiztosítási együttműködés folyamatos fejlesztéséért. A vállalat stratégiai ter
Tovább

Cél a hitelfedezeti biztosítások a korábbinál jóval szélesebb körben való elterjesztés és sokkal több ügyfél számára széleskörű védelem biztosítása, ehhez megfontolásra ajánlja a biztosítóknak, hogy ne meglévő termékeiket dolgozzák át, hanem „zöldmezősen alakítsanak ki újakat megfelelő árazás, költségszerkezet és jutalékszint mellett; az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha hitelfedezeti biztosítások lefedik az alábbi kockázatokat: a) bármely okból bekövetkező haláleset, b) bármely okból eredő 50% vagy afeletti egészségkárosodás, c) keresőképtelenség, d) munkanélküliség.

A jegybank szerint követendő gyakorlat, hogy keresőképtelenségi vagy munkanélküliségi kockázatok esetén a havi törlesztőrészletek megfizetéséért való helytállás legalább 9 hónapra kiterjedjen (tudomásunk szerint 6 hónapnál hosszabb időtartam nem jellemző a piacra). A felügyelet fontosnak tartja, hogy a kockázatvállalás kiterjedjen a munkáltató általi felmondáson kívül, a munkaviszony munkáltató által kezdeményezett közös megegyezéses megszüntetésére is. Jó gyakorlatnak tartja az MNB, ha a kizárások számát és terjedelmét ésszerű és indokolható szinten tartják a biztosítók, a célpiac igényeihez igazítva: pl. a vitorlázás, mint veszélyes sport kizárása helyett „nyílt tengeri vitorlázás”; hegymászás helyett „hegymászás 5000 méter felett). Jó gyakorlatnak tartja, ha a biztosító az előzménybetegségből eredő biztosítási eseményekre is kiterjeszti a kockázatvállalását, vagy a kockázatviselés kezdetétől számított két éven túl már ne zárja ki az előzménybetegségeket. 

Dr. Kiss Márk István
BNP Paribas Cardif Biztosító, vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
Dr. Kiss Márk István a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett befektetés-elemző fő- és aktuárius mellékszakirányon, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. 2002 óta a
Tovább

Az MNB elvárja, hogy a biztosítói profitra és költségre, illetve közvetítői jutalékra, egyéb ösztönzőre

az adó nélkül számolt bruttó díj legfeljebb 70%-át vonják el, jelzáloghitelek és babaváró hitelek esetében ez legfeljebb 60% lehet.

magyarán a várható kárhányad ne legyen alacsonyabb 30-40%-nál, az úgynevezett vállalkozóidíjrész-korlát pedig maximum 60-70% legyen. A teljes meglévő állomány ügyfélértékének alakulását ilyen szempontból 2027. január 1-jétől kell vizsgálniuk és akár különféle ügyfélkompenzációkkal teljesíteniük a biztosítóknak.

Az MNB elvárása szerint a biztosítóknak statisztikai adatokkal alátámasztottan kell modellezniük a termék átlagos megtartási idejét, amelynek legkésőbb felénél (de maximum 5 év után) el kell érniük a meghatározott célértékeket, de a köztes időszakban az egyes évekre vonatkozóan is egyedi célértékeket kell meghatározniuk a biztosítóknak. A szabad szolgáltatóváltást, a termékek jobb összehasonlíthatóságát és a piaci verseny élénkítését elősegítő intézkedésnek tartja az MNB az egyedileg (nem csoportos biztosításként) megköthető hitelfedezeti biztosítások kialakítását, és azok önállóan történő értékesítését, és jó gyakorlatnak tartja, ha a hitelfedezeti biztosítások nem kizárólag csak újonnan kötött hitelhez kapcsolódóan érhetők el, hanem meglevő hitelek mellé is köthetők. Az értékesítési csatornák bővítésénél a felügyelet jó gyakorlatnak tartja, hogy az online köthető hitel- és kölcsöntermékek mellé online formában lehessen hitelfedezeti terméket is választani.

Schaub Erika
Generali Biztosító, személybiztosítás, ügyfél- és állomány területekért felelős igazgatósági tag
Szakmai pályafutását több mint 20 éve kezdte gépjárműbiztosítási termékfejlesztőként 1997-ben az ÁB-Aegon biztosítónál. 1998 óta a Generali Biztosítónál dolgozik, életbiztosítási termékfejlesztőként k
Tovább

Az MNB javasolja a nyereségmegosztási jellegű megállapodások felülvizsgálatát is, mert a mostani gyakorlat a biztosításközvetítőket (sok esetben bankokat) „nagy számú értékesítés mellett abban teheti érdekeltté, hogy a kárkifizetések ne legyenek túl magasak.” Az elvárások alkalmazását az újonnan bevezetni kívánt hitelfedezeti biztosítási termékek esetén már 2026. január 1-től, a jelenleg értékesített hitelfedezeti biztosítási termékek esetén 2027. január 1-ig várja el az érintett pénzügyi szervezetektől. Az utólag hitelfedezeti záradékkal ellátott biztosításokra (pl. hitelfedezettel záradékolt élet-, vagy vagyonbiztosítások) nem terjed ki az ajánlás.

Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

