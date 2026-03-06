  • Megjelenítés
Jön a nagy próba az Adria-vezetéken: 10 hónapos teszt dönthet a régiós olajellátás kulcskérdéséről
Jön a nagy próba az Adria-vezetéken: 10 hónapos teszt dönthet a régiós olajellátás kulcskérdéséről

Március 11-én elindul az Adria-vezeték hosszú távú kapacitásteszt-sorozata, amelynek célja, hogy végre valós adatok alapján derüljön ki, milyen tartós szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. A Mol szerint a vizsgálat fontos lépés lehet a régiós ellátásbiztonság szempontjából, miközben továbbra is több bizonytalanság övezi a horvát útvonal használatát.

Március 11-én kezdi meg a Mol-csoport és a Janaf az Adria-vezeték 10 hónapos kapacitásteszt-sorozatát, amely három-négy ütemben zajlik majd, és azt vizsgálja, hogy a rendszer különböző évszakokban, eltérő olajtípusokkal és időjárási körülmények között milyen állandó, fenntartható szállítási teljesítményre képes.

A most induló első fázisokban még nem teljes kapacitáson működik majd a vezeték, mivel bár a pozsonyi Slovnaft finomító teljes kapacitással üzemképes, a Dunai Finomító jelenleg korlátozott termelés mellett működik. A napi 40 ezer tonnás csúcskapacitás tesztelésére csak később, várhatóan ősszel, az AV3 üzem helyreállítása után kerülhet sor.

A tesztsorozat nemcsak magára a vezetékre terjed ki, hanem a teljes horvátországi olajszállítási logisztikai láncot is górcső alá veszi: vizsgálják majd a kikötői kapacitást, a kitárolási képességet, annak gyorsaságát, valamint a kőolaj-keverési folyamatokat is. A teljes körű tesztelést független nemzetközi megfigyelők jelenlétében végzik, a Mol amerikai, a Janaf pedig német szakértőket von be.

A Mol szerint különösen fontos, hogy a korábbi, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok után

most végre tényszerű kép alakuljon ki az Adria-vezeték valós kapacitásáról.

A társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy 2023 óta a horvát oldalon 11 és 15 millió tonna közé becsülték az éves kapacitást, miközben ezen a szakaszon eddig még soha nem szállítottak 2,2 millió tonnánál több kőolajat.

A bizonytalanságot fokozza, hogy a Mol-csoportnak továbbra sincs érvényes szállítási szerződése 2026-ra, emellett a vállalat és a Slovnaft két hete vár arra is, hogy a Janaf és a horvát hatóságok állást foglaljanak egy nem szankcionált, minden nemzetközi előírásnak megfelelő orosz kőolajszállítmány ügyében. A magyar és szlovák engedélyeket a vállalat már eljuttatta horvát partnerének.

