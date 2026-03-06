Megint elszállt az olajár - Ütötték a tőzsdéket

Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.
Megint nagyobb mínusz lett a vége
A Nasdaq 1,6, az S&P 500 1,3, a Dow Jones pedig 1 százalékos eséssel zárt pénteken.
Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában
A munkaerőpiac meggyengülése és az olajár-robbanás által fűtött inflációs aggodalmak egyre kényelmetlenebb helyzetbe szorítják az amerikai jegybankot. A Fed tisztségviselőinek egyidejűleg kellene kezelniük a gyengülő foglalkoztatást és a makacsul magas pénzromlást. Ez a két cél azonban egymásnak feszül.
Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára
Az orosz Ural típusű kőolaj az indiai kikötőkbe történő szállítás során most először forog felárral a Brent nemzetközi referenciaárhoz képest. Ezt a drámai fordulatot az iráni háború miatt megugró kereslet okozza.
Évek óta nem volt ilyen feszült a helyzet - Már a legrosszabbra készülnek a profik?
A globális kötvénypiacok az elmúlt évek egyik legnagyobb eladási hullámát élik át, miután a közel-keleti konfliktus által keltett inflációs félelmek arra kényszerítették a befektetőket, hogy feladják a kamatcsökkentésekre tett fogadásaikat a nagy gazdaságokban.
Azonnal lépnek Trumpék - Mit csinál az olajár?
A Trump-kormányzat pénteken bejelentette, hogy 20 milliárd dolláros viszontbiztosítási programot indít olajtankerek és más tengeri szállítmányok számára annak érdekében, hogy újrainduljon a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson keresztül - számolt be a CNBC.
Felrobbant az olajár, évek óta nem történt ilyen
Tovább száguld az olajár. Péntek este már több mint 10 százalékos emelkedésben van a Brent jegyzése, a West Texas Intermediate (WTI) pedig már közel 15 százalékkal emelkedett, miután Kuvait bejelentette, hogy megkezdi a termelés visszafogását. Ez tovább erősítette a pánikhangulatot. A mostani áremelkedéssel egyébként egészen 2023 szeptember óta nem látott magasságokban van az olaj ára.
Kitörés előtt ez a szebb napokat is látott részvény - Most kell nagyon figyelni!
A közel-keleti eszkaláció alapjaiban forgatta fel a piacokat, hatalmas most a volaitilitás. A konfliktus árnyékában azonban szép számmal találni olyan részvényeket, melyek kiválóan teljesítenek. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt vizsgálunk meg, amelyet nem csak, hogy jókora diszkonttal lehet megvenni korábbi csúcsaihoz képest, de most a technika is izgalmas, hiszen kitörésre készült az árfolyam.
Kapaszkodik ugyan, de továbbra is vörösben Amerika
a Dow 1,1 százalékot esett, az S&P 500 eközben 0,9 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,7 százalékos veszített értékéből.
Nagyot esett a magyar tőzsde
A közel-keleti feszültségek hatására ismét elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, az esésből pedig a magyar tőzsde sem maradt ki. Az OTP közel 4 százalékot esett.
Az autóipart sem kíméli a közel-keleti háború, ezek a gyártók kaphatják a legnagyobb ütést
A Bernstein befektetési elemzőház szerint a nem amerikai autógyártók közül a Toyota, a Hyundai és a kínai márkák – köztük a Chery – vannak a leginkább kitéve az amerikai–izraeli–iráni konfliktus okozta közel-keleti helyzet romlásának - számolt be a Cnbc. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!
Ütik az OTP-t
A magyar tőzsde is kemény ütést kap ma, a BUX 2,4 százalékos esésben van, főleg az OTP miatt. A bankpapír 3,4 százalékot esett, de a többi blue chip 1,5-1,6 százalékos mínuszban van.
2 havi emelkedés törlődött ki Európában
A délutáni órákra begyorsult az esés az európai tőzsdéken, a DAX már 1,8 százalékos mínuszban van, a CAC pedig 1,5 százalékot esett. A Stoxx 600 index 1,8 százalékkal került lejjebb,
ezzel gyakorlatilag kitörölte idei emelkedését.
Csúnya esés az USA-ban
Komoly eséssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 1,6 százalékot esett, az S&P 500 1,3 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 1,4 százalékos veszített értékéből. Több tényező is nyomást helyez a piacra, egyrészt az olajárak további ralija miatt aggódnak a befektetők, miután a katari energiaminiszter 150 dolláros olajárról beszélt, és hírek érkeztek arról is, hogy Kuvatiban elkezdték visszavágni a termelést. Donald Trump közben arról beszélt, hogy nem fognak megállapodni Iránnal, csak az ország kapitulációját fogadják el. Ezekre tett még rá egy lapáttal, hogy a nyitás előtt a vártnál jóval gyengébb munkaerőpiaci adatok jöttek, amelyek alapesetben kedvezők lennének a kamatcsökkentési várakozások szempontjából, de az olajárak emelkedésének inflatórikus hatásával kombinálva inkább egy stagflációs forgatókönyv felé mutatnak.
Újabb arab ország vágja vissza az olajtermelést a háború miatt, kilőttek az árak
Kuvait egyes olajmezőin már megkezdte a termelés visszafogását, miután kimerültek a tárolókapacitásai. A Hormuzi-szoros lezárása miatt az Öböl-térség más nagy kitermelői is napok alatt hasonló helyzetbe kerülhetnek. Mindez az olajárak további emelkedését vetíti előre - tudósított a WSJ.
90 dollár felett a Brent
Tovább tépik az olajárat, már 5,5 százalékos pluszban van a jegyzés, míg a WTI 8,3 százalékot ralizott. A Brent ezzel átlépte a 90 dolláros szintet, a WTI pedig 88 dollár közelében jár. Az újabb kör felfelé azt követően jött, hogy a WSJ értesülése szerint Kuvait elkezdte visszafogni a termelést egyes olajmezőkön. Korábban azért kezdtek el emelkedni az árak, mert a katari energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot.
Pusztító vihar tépázta meg a GAP eredményeit, zuhan az árfolyam
A Gap vállalatcsoport vegyes eredménnyel zárta pénzügyi évének negyedik negyedévét. Bár a bevételi várakozásokat teljesítette, az egy részvényre jutó eredmény (EPS) elmaradt az elemzői konszenzustól. A számokat a januári extrém téli időjárás is rontotta, amely a csúcspontján mintegy 800 egyesült államokbeli üzlet ideiglenes bezárásához vezetett - közölte a Cnbc.
Meglepően rossz munkapiaci adatok jöttek az USA-ból
A vártnál sokkal rosszabb foglalkoztatottság, kissé emelkedő munkanélküliség és bérnövekedés a februári amerikai munkaerőpiaci adatok mérlege. Eközben a közel-keleti helyzet romlása egy kellemetlen stagflációs helyzet felé sodorhatja a világ legnagyobb gazdaságát, ha továbbra is rosszul alakulnak a dolgok.
Egyre lejjebb Európa
Az európai tőzsdéken alaposan elromlott a hangulat, miután az olajárak újra jelentősen emelkedni kezdtek. A Brent árfolyama 4,1 százalékot ralizott, a WTI pedig 5,8 százalékot ugrott, miután Katar aggasztó figyelmeztetést adott ki az Öböl-menti országok energiaexportjának potenciális leállásáról.
A DAX már 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC pedig 0,9 százalékot esett.
A magyar tőzsde is esik
A nemzetközi piacokkal párhuzamosan a magyar tőzsde is lefordult, a BUX már 1,3 százalékos mínuszban van. A blue chipeknél az OTP vezeti az esést, a bankpapír 1,8 százalékkal került lejjebb, a Mol 1,3 százalékot, a Richter 1 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékot esett.
Már a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyaltak Brüsszelben
Az Európai Unió egyelőre nem látja indokoltnak a stratégiai olajtartalékok felszabadítását, annak ellenére, hogy az iráni konfliktus továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban – írja a Bloomberg az Európai Bizottság e heti rendkívüli egyeztetésére hivatkozva.
Lefordulás Európában
Hamar elfogyott a lendület a tőzsdéken, a DAX már csak 0,1 százalékos pluszban van, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig szintén 0,1 százalékos pluszban van. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,2 százalékot esett.
Hirtelen megint elkezdték tépni az olajat - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Ismét jelentős emelkedésben van az olajár, miután Katar aggasztó figyelmeztetést adott ki az Öböl-menti országok energiaexportjának potenciális leállásáról. A nyersolaj ára ezzel a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta nem látott heti emelkedésben van.
Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban
A Shopper Park Plus (SPP) tavalyi sikeres tőkebevonása – amely a tranzakció értékének mintegy 50%-át fedezte – lehetővé tette egy nyolc, élelmiszer fókuszú kiskereskedelmi ingatlanból álló stratégiai portfólió megvásárlását Lengyelországban az Auchantól. A fennmaradó összeget az Aareal Bankkal a múlt héten aláírt hitelmegállapodás biztosítja. Az akvizíció jelentős mérföldkő a vállalat élelmiszer-központú kiskereskedelmi ingatlanok piacán folytatott bővülési stratégiájában.
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.
Megint megy az olajár
Tovább emelkedik az olajár, 0,7 százalékos erősödést követően már 86 dollár közelében van a Brent határidős jegyzése, miután a Katar bejelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.
A WTI jegyzése még nagyobb emelkedésben van, 2 százalékkal került feljebb 82,6 dollárra,
ami 2024 júliusa óta nem látott szint.
Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást
A Maersk, a világ egyik legnagyobb konténerhajózási vállalata bejelentette, hogy két hajózási útvonalát is felfüggeszti a Közel-Keleten kialakult biztonsági helyzet miatt. Ez a lépés újabb jele annak, hogy a térségbeli konfliktus súlyosan megzavarja a globális ellátási láncokat - tudósított a Bloomberg.
Kis pluszban Európa
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,5 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,2 százalékkal, a spany piac pedig ugyancsak 0,2 százalékot emelkedett.
Emelkedéssel próbálkozik a magyar tőzsde, pluszban az OTP a jelentés után
A nemzetközi piacokon emelkedés látszik, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik. Az OTP pluszban kezdte a napot a hajnali gyorsjelentés után.
Betör a mesterséges intelligencia a Netflixhez: új technológiával forradalmasíthatják a filmezést
A Netflix felvásárolta Ben Affleck mesterséges intelligencián alapuló, filmgyártási technológiákat fejlesztő cégét, az InterPositive-ot. Ez a streamingóriás első akvizíciója azóta, hogy tavaly kiszállt a Warner Bros. Discovery stúdiójáért és streamingüzletágáért folytatott versenyből.
Szokatlan jelenség a piacokon: sorra mondanak csődöt a legbiztonságosabbnak hitt befektetések
A közel-keleti konfliktus eszkalálódása az elmúlt héten alapjaiban rázta meg a piacokat. Eközben a hagyományos menedékeszközök – mint az amerikai államkötvények, az arany, a japán jen és a svájci frank – sorra csődöt mondtak. A befektetők számára szinte egyedül a dollár kínált védelmet. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a megszokott piaci összefüggések gyökeresen átalakulóban vannak - közölte a Bloomberg.
Megtörténhet az, amitől a rajongók tartottak: háborús fenyegetés húzhatja keresztül a világ legnépszerűbb autósportjának szezonját
Az iráni háború kitörése óta 1,9 milliárd dollárt veszített a piaci értékéből a Formula–1 mögött álló tőzsdei vállalat. A közel-keleti versenyek megrendezése körül egyre nagyobb a bizonytalanság, és ez éppen akkor érinti a sportágat, amikor az üzleti oldalon soha nem látott fellendülést él meg - írja a Bloomberg.
Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél
Elmaradt a várttól az OTP negyedéves profitja, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. Akkora profitot termel most már az OTP, ami komoly fejtörést okozhat a bank vezetőinek, ha el akarják költeni. Például osztalékra, most az is kiderült, mekkora összeget fizethetnek ki a részvényeseknek. Egyébként ereje teljében van a bankcsoport, csinos profitot termel a bolgár, az orosz és a szlovén bank is, és szépen rendbe rakták az üzbéget. Ha minden úgy alakul, mint amire a menedzsment számít, akkor 2026 is erős lesz.
Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr leányvállalata és az MVM
Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr felerészben tulajdonolt leányvállalata, a GeoAkku Kft. és az MVM. Az együttműködés célja egy innovatív, talajszondás hidrogéntárolási eljárás ipari méretű tesztelése - áll a BÉT honlapján közzétett tájékoztatásban. Sikeres eredmények esetén a technológiát a Mátrai Erőműnél tervezett zöldhidrogén-projektben fogják alkalmazni.
Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél
Az OTP a negyedik negyedévben 297 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami az előző negyedévhez képest visszaesést, éves alapon viszont javulást jelent. A bevételek tovább nőttek a hitelállomány bővülése és a javuló kamatmarzs hatására, miközben a kockázati költségek jelentősen csökkentek negyedéves összevetésben. A profitdinamikát ugyanakkor részben a magasabb működési költségek és az egyéb bevételek visszaesése fogta vissza.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,17 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,5 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,63 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalékot emelkedhet, a CAC 0,52 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,25 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza a KSH januári ipari termelési adata és az MNB nemzetközi tartalékainak alakulása ad iránymutatást. Nemzetközi fronton Christine Lagarde EKB elnök délelőtti beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, amellyel egyidőben az eurózóna végleges GDP statisztikája is befut. Délután pedig az amerikai munkaerőpiaci adatoké és a januári kiskereskedelmi forgalomé lesz a főszerep, amelyek alapvetően határozhatják meg a hétvégi hangulatot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,8 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 26,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 8,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 954,74
|-1,6%
|-3,1%
|-2,0%
|-0,2%
|11,5%
|52,3%
|S&P 500
|6 830,71
|-0,6%
|-1,1%
|0,5%
|-0,2%
|16,9%
|77,8%
|Nasdaq
|25 020,41
|-0,3%
|-0,1%
|1,9%
|-0,9%
|21,3%
|97,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|55 278,06
|1,9%
|-5,9%
|2,7%
|9,8%
|47,7%
|91,5%
|Hang Seng
|25 321,34
|0,3%
|-4,0%
|-5,8%
|-1,2%
|7,3%
|-13,0%
|CSI 300
|4 647,69
|1,0%
|-1,7%
|-0,5%
|0,4%
|19,1%
|-11,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 815,75
|-1,6%
|-5,8%
|-2,8%
|-2,8%
|3,2%
|71,1%
|CAC
|8 045,8
|-1,5%
|-6,7%
|-2,3%
|-1,3%
|-1,6%
|39,1%
|FTSE
|10 413,94
|-1,5%
|-4,0%
|1,0%
|4,9%
|18,9%
|57,1%
|FTSE MIB
|44 608,55
|-1,6%
|-5,9%
|-2,6%
|-0,7%
|15,8%
|94,2%
|IBEX
|17 245,2
|-1,4%
|-6,8%
|-2,8%
|-0,4%
|30,5%
|108,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 157,6
|1,0%
|-1,3%
|-3,6%
|12,7%
|42,1%
|189,3%
|ATX
|5 437,32
|-1,4%
|-5,7%
|-3,5%
|2,1%
|28,2%
|76,4%
|PX
|2 622,7
|0,3%
|-1,3%
|-5,5%
|-2,3%
|32,2%
|145,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 960
|1,3%
|-4,2%
|-5,9%
|8,1%
|57,4%
|184,1%
|Mol
|3 732
|2,0%
|6,0%
|-6,2%
|26,9%
|31,5%
|68,9%
|Richter
|11 670
|0,3%
|-1,4%
|3,0%
|18,3%
|7,9%
|40,9%
|Magyar Telekom
|2 155
|0,2%
|-1,8%
|9,1%
|20,3%
|26,8%
|430,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,88
|8,4%
|24,2%
|28,6%
|41,3%
|21,5%
|22,4%
|Brent
|85,47
|4,9%
|20,8%
|26,5%
|40,5%
|22,7%
|23,0%
|Arany
|5 083,08
|-1,3%
|-1,8%
|5,4%
|17,5%
|73,9%
|199,7%
|Devizák
|EURHUF
|387,6
|0,9%
|3,1%
|2,3%
|1,0%
|-2,7%
|5,4%
|USDHUF
|334,6572
|1,4%
|5,0%
|4,1%
|2,4%
|-9,5%
|8,4%
|GBPHUF
|446,1699
|0,9%
|3,9%
|2,2%
|1,3%
|-6,3%
|4,5%
|EURUSD
|1,1582
|-0,5%
|-1,8%
|-1,8%
|-1,4%
|7,6%
|-2,7%
|USDJPY
|157,1200
|0,0%
|0,7%
|0,2%
|0,2%
|5,5%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3322
|-0,3%
|-1,4%
|-1,5%
|-1,0%
|3,6%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 896
|-2,5%
|5,0%
|12,9%
|-20,1%
|-21,8%
|45,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,12
|1,0%
|3,0%
|-1,7%
|-1,0%
|-3,7%
|165,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|3,9%
|5,9%
|0,5%
|-1,6%
|2,1%
|-931,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|1,0%
|4,2%
|3,4%
|-1,6%
|-1,3%
|146,7%
