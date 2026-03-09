Megállapodás született a fogyókúrás csodaszerről, közel 50 százalékot száguldott egy részvény

A megállapodás értelmében a Hims injekciós és tablettás formátumú szemaglutidot – az Ozempic és Wegovy márkanéven ismert készítményeket – kínál majd a felhasználóinak, amiket a más platformokon is megszokott áron fogják értékesíteni. A Hims emellett vállalja, hogy nem hirdet és nem forgalmaz egyedileg kikevert GLP-1-gyógyszereket.

A bejelentés hatására a Hims részvényeinek árfolyama a nyitás előtti kereskedésben közel 50 százalékot ugrott.

A Novo Nordisk még februárban indított pert a Hims ellen. A jogi lépést az váltotta ki, hogy a Hims bejelentette: a Wegovy tabletta másolatát mindössze 49 dollárért árusítja, ami nagyjából 100 dollárral olcsóbb, mint amennyiért a Novo a saját közvetlen értékesítési csatornáján kínálja az eredeti terméket.

A Hims az amerikai szabályozás egyik kiskapuját kihasználva profitált a szemaglutid másolatainak forgalmazásából, az Egyesült Államokban ugyanis más gyártók is előállíthatnak egy adott gyógyszert, amennyiben az hivatalosan hiánycikknek minősül. Bár a szemaglutid kezdetben valóban hiánycikk volt, a Novo azóta sikeresen megoldotta az ellátási problémákat. A Hims ennek ellenére folytatta az utánzatok árusítását arra hivatkozva, hogy a termékeik "személyre szabottak", ezáltal a forgalmazásuk teljesen legális. A szemaglutid szabadalmi oltalma egyébként 2032-ig érvényes az Egyesült Államokban.

A két cég tavaly már kötött egy hasonló együttműködési megállapodást a kedvezményes árú fogyókúrás injekciók forgalmazására. A Novo azonban mindössze két hónap után felmondta a szerződést, a döntést azzal indokolták, hogy a Hims "megtévesztő" marketinget folytatott, ami veszélyeztette a betegek biztonságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images