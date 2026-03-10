Káosz és pusztítás: íme az informatikai trendkövetés stratégiai tévedése

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A technológiai trend nem parancs, hanem iránytű. Vezetők sora követi el a hibát, hogy drága szoftverekkel és techtrendek szolgai másolásával “oldják meg” a vállalat problémáit. Pedig a technológiai FOMO döntések önmagukban nem válaszok a fundamentális kérdésekre. Ha üzleti stratégia és hozzá kapcsolódó vállalati kultúra nélkül reagál a vállalat egy új technológiára, innováció helyett csak pusztító és költséges szervezeti káoszt vásárol magának. A trendhullámok tetején szörfözni szándékozó - közép-európai és köztük magyar - vállalatvezetők egyik leggyakoribb tévedése ugyanis, hogy a technológiai trendeket kötelező érvényű utasításként kezelik, miközben azok csupán piaci jelzések. A vezetői bizonytalanságot és a döntési űrt ömagában a technológia nem oldja meg. Cserébe felerősíti a működési hibákat.

A trend, mint a vezetői bizonytalanság tünete

A trend az iparág kollektív véleménye arról, hol feszülnek a jelenlegi modellek korlátai. A hiba ott kezdődik, amikor a vezetés összekeveri a jelzést az utasítással. Emiatt sok szervezetnél a trendkövetés valójában a stratégiai bizonytalanság leplezése. Valódi döntések helyett jönnek a technológiai horgonyok: Vigyünk mindent a felhőbe!, Vezessük be az AI-t!, Váltsunk microservices-re!

Ezen döntések reménye, hogy a technológia megoldja azokat a strukturális gondokat, amelyeket a menedzsment nem tudott definiálni. Megoldás helyett azonban felerősíti azokat, mert a felhő nem csökkenti a költségeket, ha a működési modell marad a régi, az AI nem javítja a belső kommunikációt, ha a felelősségi körök rendszere és a bizalom légköre eleve hiányzik.

Forradalom vs. evolúció

A vállalatoknak szükségük van forradalmárokra – azokra, akik kényelmetlen kérdéseket tesznek fel és kihívják a status quo-t. A vezetés feladata azonban nem ezen energiák elfojtása, hanem keretbe foglalása. Egy egyszerű vezetői kérdés képes evolúciós fejlődést konvertálni: Hogyan fordítható le mindez üzleti értékre, és minek kellene változnia a szervezetünkben, hogy valóban működjön?

Egy ötletből csak akkor lesz transzformáció, ha az áthatol a folyamatokon, az ösztönzőrendszeren és a döntéshozatali mechanizmusokon. Ha a cég csak technológiát vásárol, de nem adaptálódik hozzá, azzal csak pénzt éget.

A rétegzett improvizáció csapdája

Gyakori látvány a közép-európai nagyvállalati szférában is, hogy új modellt vezetnek be, mielőtt az előzőt integrálták volna. A folyamatok lezáratlanul változnak, a felelősségek elmosódnak. A második transzformációs hullám már akkor megérkezik, amikor az első még el sem érte a kitűzött ROI-t. Az eredmény? A szervezet már nem egy koherens rendszerben működik, hanem egymásra rakódott, félig kész improvizációk halmazában. A bizalom erodálódik, a döntéshozatal lassul, a felelősség porlad.

A trendalapú átalakulás legnagyobb kockázata tehát nem a pénzügyi veszteség, hanem az organizációs entrópia.

A három fő kérdés

Mielőtt a cég elköteleződik egy újabb technológiai trend mellett, tisztáznia kell:

Milyen strukturális problémát oldunk meg? Nem az a kérdés, mit veszünk, hanem hogy milyen belső korlátot akarunk áttörni.

Minek kell változnia a szervezetben a sikerhez? Folyamatoknak? Kompetenciáknak? Kultúrának? Vagy csak a szoftverlicencet fizetjük?

Mi az ára annak, ha nem teszünk semmit? Nem a következő negyedévben, hanem 3-5 éves távlatban.

A technológiai váltás sikere tehát nem a szoftverlicenceken, hanem a vezetői újragondolás bátorságán áll - vagy bukik. A világ technológiai trendjei ugyanis mindössze piaci irányjelzések, amelyek arról szólnak, hogy maga a technológiai iparág mit gondol a világról. Az üzleti siker ezzel szemben vezetői és szervezeti kérdés, nem informatikai. A FOMO-alapú beruházások és a kényszeres AI-hajsza fontos kortünetről beszél: a cégvezetők a döntési űrt technológiai ígéretekkel próbálják kitölteni. Ugyanakkor, ha nem akarjuk, hogy vállalat az egymásra tornyozott, félkész improvizációk és az elmaradó ROI mementójává váljon, el kell fogadni, hogy a jövőt nem megvásárolni, hanem felépíteni kell.

Az alapkérdés tehát marad:

az IT ipar - trendek általi - iránymutatására stratégiával reagálunk, vagy csak a bizonytalanságunkat fedjük el technológiai beruházásokkal?

A szerző technológiai stratéga, a PalmsWorth Group senior partnere.

