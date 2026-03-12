Hasítanak a 3 százalékos hitelek – ez húzhatja ki a gödörből a magyar gazdaságot

  • Megjelenítés
Nagyon népszerűek a 3 százalékos kkv-hitelek, ma már 7 terméket is elérhetnek ilyen kedvező kamattal a vállalkozások, a 2026-os év első számai a jelek szerint túlszárnyalják a tavalyiakat - mondta Szabados Richárd, az NGM kkv-fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkára a Garantiqa Zrt-vel közösen tartott sajtótájékoztatón. Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója hozzátette: a magyar garanciavállalás európai szinten kiemelkedően teljesít, és egyre nagyobb részt tesz ki a vállalati hitelállományon belül, jelenleg 100 forintnyi kkv-hitelből csaknem 48 forintért vállalnak kezességet.

Március 1-től életbe lépett a Beruházási Hitel Max+, a maximálisan felvehető hitelösszeg 750 millió forintra emelkedett, a cégszintű limitek is 2 milliárd forintra emelkedtek, valamint a kiváltási lehetőség is megengedetté vált bizonyos keretek között - emlékeztetett Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.

Szabados kiemelte: nagy népszerűségnek örvend a 3%-os kkv-hitelcsomag, ezekkel próbálja élénkíteni a szabályozó a vállalati hitelezést a magas kamatkörnyezetben, ezzel versenyelőnyhöz juttatni a vállalkozásokat.

Összesen 7 termékről beszélhetünk a fix 3%-os programcsomagon belül, likviditási és beruházási termékeket egyaránt elérhetnek a vállalkozások.

Szabados Richárd elárulta: a programon belül a legutóbbi kamatcsökkentés, 2025. október eleje óta 27 252 vállalat jelezte a hiteligényét összesen 1368 milliárd forint értékben, ebből 22 hét leforgása alatt 15 173 db fordult szerződésbe, 742,5 milliárdos hitelösszeggel.

A kiváltási lehetőség kihasználtsága moderált, a likviditási termékeknél 11 569 darab hitelhez tartozóan 689,5 milliárd forintnyi szerződött összegnél jár most a program, ebből 208 vállalkozás már le is szerződött a kiváltásra közel 10 milliárd forint összegben, az igények pedig 500 darab fölött járnak, 30 milliárdnyi igénnyel. Ez teljesen kezelhető, nem indult tömeges kiváltás.

A beruházási hiteleknél megjelent igények októberhez képest átlépték a 10 000 db új ügyfelet, ez nagyon nagy szám, látványosan megnőtt a beruházási kedv a kamattámogatás hatására - húzta alá az államtitkár.

A Garantiqa szolgáltatása tökéletes kiegészítője a hiteltermékeknek, a Garantiqa portfóliójának 85%-a a Széchényi Kártya Programhoz köthető.

A GDP-arányos garanciavállalás terén az európai élmezőnyben szerepel Magyarország, ez nagy büszkeség

– mondta Szabados Richárd.

A Széchenyi Kártya Program a Demján Sándor Programon belül az egyik legkiemelkedőbb program, 2026-ra közel 2000 milliárdos szerződött állomány várható, ez jelentős előrelépés lenne a tavalyi évet záró 1550 milliárd körüli portfólióhoz képest.

Két új program is megjelent a piacon: üzleti környezetfejlesztési és szolgáltatóipart segítő pályázati program, vissza nem térítendő támogatásokkal – emlékeztetett Szabados Richárd.

A Demján Program most már több mint évi 2 ezer milliárd forintot mozgat, együtt számítva a tőkét, hitelt és vissza nem térítendő támogatást – emelte ki az államtitkár.

Szabó István Attila, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elnök-vezérigazgatója közölte: kiemelkedő számokkal zárták az évet mind a portfólió mérete és minősége, mind a pénzügyi eredmény terén is, ezzel a Garantiqa a magyar kkv-szektor egyik legstabilabb tartóoszlopa. A stratégiai cél divatos szóval úgy nevezhető: "gazdasági inklúzió". A fő feladat az anticiklikus gazdaságpolitika segítése, azaz olyankor lépni a gázpedálra, amikor lassul a gazdaság. Jelenleg 900 ezer kis- és középvállalkozás van Magyarországon, ők adják a foglalkoztatás kétharmadát – húzta alá Szabó István Attila.

A 30 éves fennállása óta a Garantiqa 15 ezer milliárdnyi hitelösszegre vállalt garanciát 600 ezer ügylet keretein belül, ez hatalmas adatvagyont is jelent. A Covid időszakában jelentősen megugrott a portfólió, azt követően lassult a növekedés, mostanra átlépte a 3500 milliárd forintot a garantált hitelállomány.

A kkv-hitelállományhoz mérve ez 47,5%-os penetráció, és még 2025 utolsó negyedévében is emelkedett, ez is a Széchenyi Kártya program sikerét jelzi

- mondta Szabó István Attila.

Az AECM 2024-es évkönyve szerint Magyarországon 3,7% volt a GDP-arányos garanciavállalás, ez zsinórban harmadik éve tette lehetővé az első hely megszerzését. Hasonlóan nagy garanciavállalás még Franciaországban figyelhető meg (3,5%).

Problémát jelent, hogy az utóbbi 15 évben a vállalati szektor GDP-arányos hitelállománya – az európai trenddel összhangban – jelentősen csökkent, mostanra 15% környékére süllyedt, szemben a 30% körüli európai átlagértékkel. A nem elégséges hitelállomány visszafogja a gazdasági teljesítményt - hangsúlyozta Szabó.

A 2025-ös évet rekordnagyságú adózott eredménnyel, közel 44 milliárd forinttal zárta a Garantiqa, habár nem a profitszerzés a fő cél, ez azonban azt segíti, hogy ne kerüljön pénzbe az intézmény az adófizetőknek. Osztalékfizetés nincs, mindent forintot az eredménytartalékba helyeznek, a nagyobb tőke a jövőbeni tevékenységet segíti.

2026-ban is a Széchenyi Kártya Program lesz fókuszban, marad a 3%-os kamatszint, fennmaradnak az akciós díjak – hangsúlyozta Szabó István Attila. Nagyon erős a kereslet a Demján program termékeire: az idei év első 10 hetében közel 3-szoros volumenigény érkezett be az előző év azonos időszakához képest, már most 2850 milliárd forint körül jár az állomány,

a garantált hitelek összege pedig a 3700 milliárdos állományt közelíti.

2025-ben több mint 1200 milliárd forintnyi új kezességet bocsátott ki a Garantiqa, az idei számok alapján ezt akár meg is lehet fejelni.

A portfólióminőségről, veszteségekről elmondható, hogy az előző évi nyitó állományhoz képest kb. 130 bázispont volt a beváltások összege, ez nagyon kicsi szám, azaz van még tér további kockázatvállalásra a bankszektor részéről, a Garantiqa bőven bírja még erővel. Az uniós InvestEU garanciaprogram nagy jelentőségű, a közeljövőben a Széchenyi Kártya Program hiteleinek számára is elérhetővé kívánják tenni ezt a kezességvállalást.

A tervezett kamattámogatás összege is növekszik idén: 320 milliárd forint van betervezve, szemben a tavalyi 262 milliárd forinttal, az erősödő kereslet miatt. Időarányosan a tempó megfelelőnek látszik, ezért nincs tervben lassítás, 2000 milliárd forintig van fedezet a szerződött állomány kamattámogatására, legkorábban 2026 harmadik negyedévében szűkülhet a mozgástér.

Mindannyian azt szeretnénk, ha megindulnának a beruházások

- jelentette ki Szabados Richárd. 2024 novembere óta összesen 13 500 vállalkozás jelentkezett a Széchenyi Kártya Programon belül beruházási igénnyel, ez pont a duplája a megelőző időszaknak, ez mindenképpen biztató jel. Szintén pozitívum, hogy a 10 000 új ügyfél, aki megjelent az SZKP programon belül 2024 óta, kb. negyedével több a megelőző időszakinál. Tehát nemcsak a beruházási volumen és a darabszám nő, hanem az új ügyfeleken belül a beruházást kereső ügyfelek aránya is – hangsúlyozta Szabados Richárd.

Az államtitkár szerint mintegy 1500 milliárd forintnak kell megmozdulnia egy 0,5%-os GDP-növekedési hozzájárulás eléréséhez, ez nagyjából megfelel az idei évre szóló várakozásnak.

