Két légitársaság máris segítséget kért a közel-keleti konfliktus miatt
Két légitársaság máris segítséget kért a közel-keleti konfliktus miatt

Portfolio
India két legnagyobb légitársasága, az IndiGo és az Air India pénzügyi könnyítéseket kér a kormánytól, a közel-keleti konfliktus és a pakisztáni légtérzár ugyanis együttesen súlyos anyagi terhet ró a vállalatokra.

Az iráni háború miatt a közel-keleti légtér használata ellehetetlenült. Ezzel párhuzamosan az India és Pakisztán közötti diplomáciai feszültség következtében az indiai légitársaságokat a pakisztáni légtérből is kitiltották. A két korlátozás együttesen arra kényszeríti a vállalatokat, hogy jóval hosszabb útvonalakon repüljenek. Az IndiGo például Afrikán keresztül közlekedik az Egyesült Királyságba, míg az Air India egyes észak-amerikai járatain köztes leszállást kellett beiktatni.

A Reuters értesülései szerint a belföldön piacvezető IndiGo

az üzemanyagot terhelő adók csökkentését kéri a kormánytól.

A kerozin a légitársaságok működési költségeinek 30-40 százalékát teszi ki. Ezt a tételt ráadásul 11 százalékos szövetségi adó és akár 29 százalékos tagállami illeték is terheli.

Mindkét légitársaság szorgalmazza emellett a magánüzemeltetésű repülőterek által szedett díjak, köztük az utasforgalmi illetékek mérséklését is. Arra hivatkoznak, hogy ezek a költségek bizonyos esetekben jóval meghaladják az állami repülőtereken alkalmazott tarifákat.

A légi közlekedési adatokkal foglalkozó Cirium szerint február 28. és március 9. között a két társaság jelentős mértékben ritkította a járatait. A Közel-Keletre, Európába és Észak-Amerikába tervezett 1230 menetrend szerinti járatuk 64 százalékát törölték. Ez az időszak egybeesik az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni hadműveletének kezdetével.

A Tata-csoport és a Singapore Airlines tulajdonában álló Air India a prémium turistaosztályú jegyeket terhelő helyi adó 18-ról 5 százalékra történő csökkentését is kérte. A légitársaság becslései szerint a 2025 áprilisában életbe lépett pakisztáni légtérzár évente 600 millió dolláros többletterhet jelent számukra. A 2022-ben privatizált vállalat már tavaly is 433 millió dolláros veszteséget könyvelt el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

