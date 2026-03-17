Cáfol a kormányhivatal CATL-ügyben

A hivatal tájékoztatása szerint az RTL Híradójában olyan állításokat tulajdonítottak nekik, amelyek nem szerepeltek a hivatalos kommunikációjukban. Kiemelték:

eredeti válaszukban egyáltalán nem tettek említést veszélyes anyagokról vagy azok raktározásáról.

Bár a televíziós csatorna tényként közölte az eljárás megindítását, a hatóság hangsúlyozta, hogy erre csak a jelenleg is zajló vizsgálat lezárulta után kerülhet sor.

Az ügy előzménye, hogy Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje a múlt héten fotókat tett közzé a közösségi médiában. A felvételeken veszélyes anyagra figyelmeztető matricával ellátott hordók láthatók egy kordonnal elzárt területen. Ezeket a tartályokat a csarnokban és a szabad ég alatt egyaránt tárolhatták. Az RTL riportja az esetet összefüggésbe hozta egy február eleji eseménnyel is, amikor egy nő mérgezést szenvedett az üzemi területen.

