Cáfol a kormányhivatal CATL-ügyben
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal határozottan cáfolja a debreceni CATL akkumulátorgyár épülő üzemével kapcsolatos sajtóhíreket. A híradások szerint engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat a területen. A hatóság tisztázta: környezetvédelmi eljárás egyelőre nem indult az ügyben, a körülmények vizsgálata jelenleg is folyamatban van - számolt be a 24.hu.

A hivatal tájékoztatása szerint az RTL Híradójában olyan állításokat tulajdonítottak nekik, amelyek nem szerepeltek a hivatalos kommunikációjukban. Kiemelték:

eredeti válaszukban egyáltalán nem tettek említést veszélyes anyagokról vagy azok raktározásáról.

Bár a televíziós csatorna tényként közölte az eljárás megindítását, a hatóság hangsúlyozta, hogy erre csak a jelenleg is zajló vizsgálat lezárulta után kerülhet sor.

Az ügy előzménye, hogy Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje a múlt héten fotókat tett közzé a közösségi médiában. A felvételeken veszélyes anyagra figyelmeztető matricával ellátott hordók láthatók egy kordonnal elzárt területen. Ezeket a tartályokat a csarnokban és a szabad ég alatt egyaránt tárolhatták. Az RTL riportja az esetet összefüggésbe hozta egy február eleji eseménnyel is, amikor egy nő mérgezést szenvedett az üzemi területen.

