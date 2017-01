Aberdeen: egyre inkább forrósodik a helyzet

Aberdeen Alapkezelő:"Legutóbbi havi írásunkban eléggé részletesen kifejtettük várakozásainkat a 2017-es évvel kapcsolatban és véleményünk nem sokat változott. A vártnak megfelelően szépen meneteltek a részvénypiacok januárban, a jó fejlett piaci konjuktúra és az amerikai fiskális stimulusba vetett hitnek köszönhetően.

A fejlett piaci kötvényhozamok is újra emelkedni kezdtek, nagyon úgy fest a december közepén indult korrekciónak vége. Valóban, a kötvénybefektetőknek egyre magasabb FED kamatokkal és lassan szigorodó európai monetáris politikával kell szembesülniük. Az infláció is várhatóan gyorsulni fog, főleg az USA-ban és a kelet-európai országokban, nyomás alá helyezve a fejlett piacok és térségünk kötvénypiacait. Ugyanakkor jópár feltörekvő gazdaságban, köztük számos dél-amerikai országban (pl. Brazília, Argentína, Kolumbia), illetve afrikai országban (pl. Ghána, Dél-Afrika) és Oroszországban is az infláció további csökkenésére lehet számítani, ami jó kötvénypiaci lehetőségeket tartogat a befektetők számára.Trump első intézkedései alapján a legnagyobb kockázatnak a múlt hónapban felsorolt listából a kínai-amerikai kereskedelmi háború ígérkezik. A kínai vezetés nem fog gyengének mutatkozni, és minden amerikai intézkedést válaszlépés fog követni. Mexikó sokkal alárendeltebb szenvedő félként tudja csak fogadni a várható csapásokat.Törökországban is forrósodik a helyzet. A jegybank a múltban látotthoz képest sokkal kevésbé reagál a líra gyengülésére, mert az egyre erősebb Erdogan elnök nem támogatja a magas kamatokat. Ugyanakkor a török deviza fundamentumai továbbra is nagyon gyengék. A külső egyensúlyban tapasztalt kismértékű javulás leginkább az olajár csökkenése miatt következett be, így az olaj áranak drágulása miatt a javulás megtorpant. Az import még mindig túl magas, és az export is gyengélkedik, főleg a terrorista támadások miatt összezuhanó turizmusnak köszönhetően. A gyengülő líra inflációt gerjeszt, ami emelni fogja az elvárt kamatszintet és az inflációs várakozásokat. Mivel a fundamentumok nem javulnak ez újra gyengítheti a devizát és beindul az ördögi kör. A jegybanknak nem lesz más választása mint a kamatemelés, és minél később lépnek, annál nagyobbat kell majd szigorítani a jegybanknak. A piac ki fogja kényszeríteni az emelést, vagy egyszerűen újraárazza a lírát és a kötvénypiacot. A jegybank hitelessége elég gyenge, ami nem könnyíti meg a helyzetet.A nyersanyagok piacán inkább stabilitásra számítunk. Az olaj kínálata a tavalyi OPEC megállapodásnak megfelelően júniusig visszafogott lesz, ezért az árfolyamban nem várható nagy visszaesés. Az arany árfolyamára a növekvő infláció támogatólag hat, ugyanakkor az erősödő dollár nem segít. A kínai gazdaság növekedése fokozatosan lassulni fog, de az ingatlanpiac még segíti az ipari nyersanyagok piacát.Mivel nem számítunk jelentős változásra a piaci folyamatokban, nem változtatunk jelentősen a portfólió összetételén. A fejlődő piaci kötvények súlyát kismértékben növeljük, nyersanyagkitettséget a kisebb potenciál miatt csökkentjük a portfólióban."