Aberdeen: továbbra is jó a hangulat

"Továbbra is jó a hangulat a részvénypiacokon. A fejlődő piacok simán kiheverték az elnökválasztási sokkot és jelentősen túlteljesítik idén a fejlett, köztük az amerikai társukat is.

Donald Trump első hivatalban töltött hónapja nem telt eseménytelenül. Ennyi idő elég volt, hogy elveszítse egyik fő bizalmasát, Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadót. Flynn a bizonyítékok alapján félrevezette a Fehér Házat és Mike Pence alelnököt az orosz nagykövettel folytatott megbeszélésének tartalmáról. Amerikában a kampány alatt még viszonylag erős állításokat, akár alternatív tényeket is meg lehet megfogalmazni, de megválasztott kormányzati tisztségviselőként hasonlókba könnyen belebukhat az ember. Bill Clintont is, nem Monica Lewinskyval történt afférja miatt vonták eljárás alá, hanem az azzal összefüggő hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályoztatásának vádjával. A Flynn botrány még tovább is gyűrűzhet, az amerikai hírszerzés könnyen rendelkezhet további terhelő bizonyítékokkal is. A Fehér Ház ezután látványos visszavonulót fújt az oroszokkal kapcsolatban, nem sokkal az eset után Trump már a Krím visszacsatolására szólította fel Putyint.A nagy port kavart bevándorlási rendeletet ugyancsak könnyedén felfüggesztette a bírói kar. Az amerikai demokráciában a három hatalmi ág (törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom) egyensúlya nagyon erős pilléren, az amerikai alkotmányon alapul.A fentiek alapján világosnak látszik, hogy hiába az amerikai elnök talán a világ leghatalmasabb embere, még neki és az amerikai kormánynak is komoly háttérmunkát kell véghezvinnie a sikeres kormányzás érdekében. Ennek köszönhetően Trump adócsökkentési reformja is komoly késedelmet szenvedhet, valamint a védővámokkal kapcsolatban is kompromisszumokra kényszerülhet.A piacnak ez nem feltétlenül rossz hír. Az adócsökkentési várakozásokba vetett hit továbbra is támogathatja az eszközárakat, és a világgazdaság növekedési momentuma kiváló. A FED ugyanakkor gyorsíthat a kamatemelések ütemén, ami elbizonytalaníthatja a piacot. A kötvény és részvénypiac és a gazdaság kiugró formában van, az infláció és az inflációs várakozások tovább emelkedtek és a munkaerőpiac szintén egyre szűkösebb. A kamatemelés egyszerre szükséges és lehetséges is.A kínai pártkongresszus március 5-i kezdetével világossá válhatnak a kínai vezetés 2017-re vonatkozó gazdasági elképzelései. Nem nagyon számítunk a 6,5-7%-os növekedési cél jelentős módosítására, ezért a laza gazdaságpolitika továbbra is támogatja a piacokat. A kínai gazdaság dinamikája ugyanakkor tovább lassulhat.A fejlődő piacok jól teljesítettek az év első két hónapjában. Az EM devizák annak ellenére érdemben erősödtek, hogy a dollár nem igazán gyengült a fejlett devizákkal szemben. A külső egyensúly jelentős javulása, a nyersanyagárak emelkedése és stabilizálódása továbbra is támogathatja a fejlődő piacokat.A brazil és orosz eszközöket továbbra is vonzó befektetéseknek tartjuk. A meggyőződésünk a rubellel kapcsolatban kicsit gyengült, de a brazil reál és kötvénypiacban továbbra is nagy a bizalmunk. A brazil jegybank 2016-ban 85 milliárd dollárral növelte a devizatartalékait (a swap könyv 110 milliárdról 25 milliárdra csökkent), ennek ellenére is látványosan erősödött a reál. 2017-ben a külső egyensúly főbb számai (folyó fizetési mérleg, FDI) nem változtak, a pozícionáltság javult. A reálra továbbra is folyamatos felértékelődési nyomás nehezedik, a jegybank várhatóan csökkenti az intervenció mértékét, ami a vártnál agresszívabb kamatcsökkentési pályát tehet lehetővé. A politikai fejlemények jelentik továbbra is a legnagyobb veszélyt, de a kormány kiadásbefagyasztó intézkedései és nyugdíjreform elképzelései javítják a költségvetés egyenlegét.Mivel nem számítunk jelentős változásra a piaci folyamatokban, nem változtatunk a portfólió összetételén."