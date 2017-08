Árháborúznak a bankok, a Deutsche Bank felezi a díjakat

A MiFID 2. piaci hatásairól és az ezekben rejlő lehetőségekről szól a Portfolio két hét múlva megrendezésre kerülő MiFID 2. konferenciája. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Tíz alapkezelői ügyfele számára a korábbi 60 ezer euró helyett 30 ezer euróért biztosítaná a kötvénypiaci és makrogazdasági elemzéseihez való hozzáférést a Deutsche Bank. Az ügyhöz közel álló források szerint azért döntött így a bank, mert a piacon egyre csak fokozódik az árháború a bankok között.Az évi 30 ezer euróért az alapkezelők webes hozzáférést kapnak a német nagybank elemzéseihez és az elemzőkkel is fel tudják majd venni a kapcsolatot. Az ügyre rálátó egyik forrás szerint a Deutsche Bank árai a felhasználók számához lesznek kötve, a csak webes hozzáférést öt felhasználóig évi 15 ezret kér majd el a bank, míg a webes hozzáférés és az elemzőkkel való kapcsolattartásért évi 50 ezret kell fizetni, ez utóbbi ár 25 felhasználóig érvényes.A nagyobb bankok közül a Bank of America úgy tudni, hogy évi 100 ezer dollárt kér majd el a magas szintű szolgáltatásaiért cserébe, a Nomura prémium elemzéseit 120 ezer euróra árazza, és nagyjából hasonló árszintet ütnek a Credit Agricole elemzései is. Az elemzések díjairól és a frissebb piaci körképről legutóbb itt írtunk: