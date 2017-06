Az előbb kiemeltük, hogy az energiacégek voltak a nap vesztesei, ez annak volt köszönhető, hogy napközben ismét lefordult az olaj jegyzése. Késő este a WTI hordónkénti ára 1,25%-os esés után 44,35 dolláron járt, de a Brent is 0,9%-ot esett.

A techpapírok meneteltek 2017.06.19 22:10

Már a fentiekből is sejthető, hogy elsősorban a technológiai szektornak volt köszönhető a jó hangulat, hiszen a Nasdaq az iparág részvényeit tömöríti. A Dow-komponensekre nézve ugyanez a kép: az Apple közel 3%-os drágulása húzta fel a piacot. Mellette jól szerepeltek a bankok, a JP Morgan és a Goldman is több mint 2%-kal erősödtek a zárásra. A negatív oldalon nehéz bárkit is kiemelni, talán az Exxon Mobil és a Chevron teljesítménye okozhatott csalódást.