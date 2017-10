Szép csendben elloptak egy rakás befektetési alapot

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A New York-i ügyészségen jelentette fel a Nasdaq az ETF Managers Groupot, egy vállalatot, amely ETF-szolgáltatóknak lát el back office-tevékenységeket. A tőzsdén kereskedett alapok portfóliókezelését, indexszámítását, marketingjét, jogi megfelelését és letétkezelését gyakran kiszervezik a nagyobb szolgáltatók kisebb cégeknek.Erre vette fel 2012-ben az ETF Managers Groupot a PureFunds ETF-startup és az International Securities Exchange is - utóbbi ma már a Nasdaq része. Az ETFMG lényegében a PureFunds alapok back office-tevékenységeit vette át.A Nasdaq szerint abban állapodtak meg, hogy a PureFunds alapokból származó bevételek a Nasdaqot és a PureFundsot illetik majd, amit a vád szerint az ETFMG egyszerűen lenyúlt, sőt, a teljes franchise fölött meg akarták szerezni az irányítást, a szerződés mondvacsinált indokok miatti felrúgásával.A legnagyobb alapjuk egy 1,1 milliárd dolláros kiberbiztonsági ETF volt, a világ legnagyobb kiberbiztonsági tőzsdén kereskedett alapja. A HACK tickerrel futó alap állítólag 300 millió dolláros bevételt generált évente.Az ETF Managers Group egyébként valóban bejelentette júliusban, hogy megváltoztatják a PureFunds-család nevét; a korábban PureFunds ISE Cyber Security ETF már ETFMG Prime Cyber Security ETF néven fut. A PureFunds emiatt a manőver miatt még májusban perelte be az ETF Managers Groupot.Az ETFMG egyébként mindkét pert jelentéktelennek nevezte. Szerintük a Nasdaq és a PureFunds nem úgy menedzselték az ETF-eket, ahogy ígérték és nem voltak hajlandóak az alap nettó teljesítményét javító költségcsökkentésre sem. A Nasdaq erre válaszul azt mondta, hogy dollár milliókat öltek bele az ETF-család menedzselésébe és minden kötelezettségüknek helyt álltak.