A térképen sem találnád meg a helyet, ahol a legtöbb pénzt lehetett keresni

Egy átlagos hedge fund az adatok szerint 5,51%-ot hozott 2016-ban.

A legfrissebb adatok szerint a mauritiusi Arcstone Capital, az egyesült királysági Stratton Street Capital és az indiai Fair Value Capital egy-egy, főként Indiára és Japánra fókuszáló alapja mutatta a legjobb teljesítményt az elmúlt három évben.Az Arcstone Capital Passage to India Opportunity alapja átlagosan 44,84%-os hozamot ért el, a Stratton Street Japan Synthetic Warrant alapja 36,4%-ot hozott, míg a Fair Value India Insight Value alapja 35,9%-kal a harmadik. Az elmúlt 5 éves teljesítményt nézve pedig az Oslóban székhellyel rendelkező Taiga Fund Management hozta a legtöbbet befektetőinek.Azért a legtöbb hegde fundnak otthont adó USA-ban is voltak jól teljesítő alapok, a bányászati és energiaszektorra fókuszáló New York-i Extract Capital 102%-os teljesítményt ért el tavaly, 2014 és 2016 között pedig átlagosan 32,7%-ot.