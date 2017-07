Botrány a briteknél: drága és rossz befektetések tömkelegét sózzák rájuk

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A múlt héten a brit bankfelügyelet (FCA) közzétett egy elemzést, amelyben az áll, hogy körülbelül 109 milliárd fontnyi befektetői pénz ül olyan alapokban, amelyek magas költségeket számítanak fel, de összetételük nem tér el jelentősen az indexektől, amelyeket benchmarkként használnak.A jelentés közfelháborodást váltott ki, mivel ezek az alapok azzal hirdetik magukat, hogy azért drágábbak, mert az "aktív vagyonkezelést meg kell fizetni", de valójában nem csinálnak semmit az alapok portfóliómenedzserei, vagy csak néha módosítják a kitettségüket.A Lloyds Bankhoz tartozó Halifax és a Scottish Widows befektetései hasonlítanak a legjobban az indexekre a Financial Times saját elemzése alapján. Ezek az Egyesült Királyság legnépszerűbb alapjai közé tartoznak, a két cég alapjai 3-5 milliárd fontos kezelt vagyonnal működnek.A Scottish Widows növekedési alapja 5%-os belépési költséget számít fel és éves 1,1%-os folyó költséget von le a teljes portfólióra vetítve, közben 2007 óta nem tudta túlteljesíteni a benchmark FTSE All Share indexet. A Halifax brit részvényalapja 5%-ot számít fel a kilépésért és éves 1,38%-ot von el vagyonkezelési költségként. A benchmarkot az elmúlt 10 évben kétszer tudta felülteljesíteni.Közben egyébként a passzív alapok, amelyek szintén ezt a benchmarkot követik akár 0,1%-os éves kezelési költségért is elérhetőek, többségük még csak tranzakciós költséget sem számít fel.Tavaly hasonló botrányt robbantott ki az Esma jelentése, az európai felügyelet szerint ugyanis az aktívan kezelt alapok közel egyhatoda lehet "rejtőzködő indexkövető" alap.