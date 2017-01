Hetedik éve fizetik hiába a befektetések ászait

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A hedge fundok magas költsége, a fent említett ügyfél ugyanis 34 dollár költséget fizetett ki azért, hogy 59 dolláros hozamot kapjon.

A második a kamatok összeomlása, ami jó hír volt a kötvényalapoknak, de a hedge fundok dolgát megnehezítette.

A technológia fejlődése miatt az információ túl könnyen terjed, ezért nem tartanak olyan sokáig azok a nyereséges niche-ralik, amikor mind a 10 000 hedge fund ezekre hajt.

A felügyelet szigora miatt az intézményi befektetők a nagy és széles körben elismert néhány hedge fundra koncentrálódnak, a befektetési bankokra vonatkozó szabályok pedig több véletlenszerű mozgást eredményeztek a piacon.

Kemény kritikát fogalmazott meg a Financial Times a hedge fundokról: szerintük 2016-ban nagyon nehéz volt rossz befektetést találni, ugyanis az amerikai, orosz, brazil, brit részvények, a nyersanyagok és vállalati kötvények is hatalmasat emelkedtek. Az alapkezelés krémjét, a hedge fundokat kezelő szuper-intelligens, luxus körülmények között élő vagyonkezelőket viszont hetedszerre is lehagyták az egyszerű indexkövető részvényalapok.A Hedge Fund Research adatai szerint a fedezeti alapok mindössze 2,5 százalékos átlagos teljesítménnyel zárták 2016-ot, amely minimálisan több csak, mint amennyit kifizettek a befektetők a vagyonkezelésért: összesen körülbelül 65 milliárd dollárt.A cikk azt is kiemeli, hogy nem volt sok olyan dolog, amin bukni lehetett: ilyen volt a búza, a brit gazdaságra támaszkodó vállalatok, valamint a sanghaji tőzsdén jegyzett részvények.Sokkal jobban kifogásolják viszont azt, hogy már régóta tart a hedge fundok rossz teljesítménye: az elmúlt tíz évben ha valaki 100 dollárból 60 dollárt amerikai részvényekbe, 40 dollárt pedig a Vanguard Total Bond Fundba tett, most 184 dollárja lenne, míg egy átlagos hedge fund-ügyfélnek most 159 dollárja lenne. Mindössze a válság évei alatt teljesítették túl az indexeket a hedge fundok.Négy magyarázatot találtak a rossz teljesítményre: