Kiköltözik Londonból az egyik legmenőbb hedge fund

A hedge fundot körülbelül nyolc szakember kezeli, rájuk parancsoltak, hogy költözzenek a Goldman Sachs New York-i főhadiszállásába, vagy találjanak a cégcsoporton belül egy másik állást.A befektetési bank megerősítette a költözést, de nem részletezte az okait azon kívül, hogy elmondták: nem kapcsolódik a Brexithez.A költözésről Nick Advani, a hedge fund londoni műveleti vezetője döntött, aki még júniusban jelentette be, hogy lemond a szerepéről. Advani jelenleg tanácsadóként dolgozik a Goldmannál, nem kommentálta az értesüléseket, várhatóan még idén elhagyja a befektetési bankot.A Reuters forrásai szerint a hedge fund jelenlegi vezetője, Raluca Ragab is várhatóan még idén elhagyja a Goldmant személyes okokból.A GSIP 2008 novemberében indult, 7 milliárd dolláros kezelt vagyonnal, akkoriban ez volt a világ egyik legnagyobb vagyonnal induló fedezeti alapja. Jogilag a befektetési bank alapkezelőjéhez tartozik.A legendás alapra mostanában viszont rájárt a rúd: 2016-ban a legfrissebb, szeptemberi adatig 8,2%-ot esett az árfolyama, miután 2015-ben 1,5% hozamot produkált. Jelenleg 3,5 milliárd dolláros vagyont kezel az alap.A Brexit miatt egyébként a Goldman várhatóan 1000 munkahelyet költöztet majd a kontinensre.