Már az egyetemek sem viszik a pénzüket a vagyonkezelés sztárjaihoz

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A College of Wooster alapítványi vagyonának befektetéséért felelős professzor szerint "ők voltak a hedge fundok királyai", de most csökkentik a hedge fund-kitettségüket 25%-ra a korábbi közel 50%-ról és a felszabaduló pénzmennyiséget inkább passzív befektetésekbe rakják, miután 4,3%-ot bukott a vagyonkezelőjük tavaly június 30-ig - írja a Bloomberg Persze nem ők az egyetlenek, szinte az összes egyetemi alapítvány csökkenti a hedge fund-kitettségét az alternatív befektetési kategórián belül. A kisebb egyetemek 25-50 millió dolláros vagyonnal (ami eltörpül a Harvard 35,7 milliárd dolláros alapítványi vagyona mellett) csökkentették arányaiban leginkább a hedge fund-kitettségüket tavaly a Nacubo adatai szerint. 6 százalékponttal csökkentették a kitettségüket, az alternatív eszközeiken belül 51%-ra. Legkevésbé a legnagyobb alapítványok hedge-fund kitettsége csökkent: az alternatív befektetéseik 37%-át fektetik fedezeti alapokba, 1 százalékponttal kevesebbet, mint tavaly.A Nacubo alternatív eszközöknek veszi a kockázati tőkealapokat és a magántőkealapokat is a hedge fundok mellett, a legnagyobb iskolai alapítványuk a teljes vagyonuk 58%-át helyezik ezekbe az eszközökbe, míg a legkisebb alapítványok esetén csak 10%-ukat.A kisebb alapítványok egyébként azért sem szívesen fektetnek aktívan kezelt alapokba, mert nincs elég nagy vagyonuk ahhoz, hogy a vagyonkezelő személyre szabja a szolgáltatásukat, helyette gyakran csak az alapok alapja típusú befektetéseiket ajánlják nekik fel, amely egy újabb "réteg" költséget jelent.Az amerikai tanárszövetség szerint egyébként jó, hogy a kisebb alapítványok olcsóbb befektetéseket keresnek most, mivel az alacsony hozamkörnyezetben a réteges költségek megeszik még azt a minimális költséget is, amit az alapok kapnak.