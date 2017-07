Milliókért adnák a bankok a szolgáltatást, ami eddig "ingyen" volt

A MiFID 2. kihívásairól és az elemzési díjakról is szó lesz a Portfolio szeptember 7-ei konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A lap úgy tudja, hogy a nagybankok akár egymillió dollárt is elkérnek a tárgyalások során az elemzési szolgáltatásaik éves hozzáféréséért, míg a kisebb európai bankok és azok, akik a részvénypiac helyett elemzéseikben inkább a kötvénypiacokra fókuszálnak, 100-500 ezer dolláros éves díjakról tárgyalnak főként alapkezelős ügyfeleikkel.A lap birtokába jutott információk szerint a Credit Agricole például az alacsonyabb elemzési díjat elkérők táborát erősíti, az írásos elemzéseihez való hozzáférésért 60 ezer eurót, míg az elemzőkkel való folyamatos kontaktot is magába foglaló prémium csomagért 120 ezer eurót kérne el évente.A nagyobb bankok közül a JP Morgannél számítanak a legalacsonyabb díjakra az írásos elemzésekért a szakmabeliek, a Barclaysnél pedig nincs egységesítve az árazás, a bank közlése szerint az elemzési díjak ügyfelenként eltérnek majd.Minden esetre a főként alapkezelőkből álló ügyfeleknek az elemzésekre szánt büdzsé meghatározásával párhuzamosan arról is dönteniük kell, kik lesznek azok a szolgáltatók, akiknek elemzéseire a jövőben már nem tartanak igényt, és ebben az elemzési díjaknak is nagy szerepe van.Az elemzőházaknak jól át kell gondolniuk, mennyit kérnek el szolgáltatásaikért, ugyanis ha túl alacsony díjakat szabnak, a felügyeleti szervek oldaláról jogosan merül fel annak a gyanúja, hogy a szolgáltatók így akarják cserébe rávenni ügyfeleiket a gyakoribb ügyletkötésekre.