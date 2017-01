Összeállt a lista az alapokról, amelyekkel a legtöbbet lehetett keresni tavaly

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Tavaly a világ legrosszabbul teljesítő alapjának címét a BlackRock egyik alapja érdemelte ki, amely közel 44%-os árfolyamveszteséget szenvedett el 2016-ban. Az alap elsősorban angol fontban fektet be azzal a céllal, hogy csökkentse a befektetők devizakockázatát, de tavaly a Brexitről szóló népszavazás eredménye - főként a font gyengülése miatt - az alap teljesítményének sem kedvezett.A BlackRock alapját a Crispin Odey által kezelt Odey Swan alap követte a legrosszabb teljesítmények listáján, 43,7%-os mínusszal. Az alap főként amiatt teljesített rosszul, mert több, a piacok esésére játszó pozíciója is volt, a nagy eladási hullám ugyanakkor nem következett be. A Morningstar adatai szerint az öt legrosszabbul teljesítő alap tavaly egyenként minimum 23%-os mínuszt könyvelt el.A 20 legrosszabbul teljesítő alap fele főként az egészségügyi vagy a biotechnológiai részvényekbe fektetett, amelyeket jelentős eladási hullám övezte, főként az attól való félelem miatt, hogy Hillary Clintont választják meg amerikai elnöknek (Clinton többször is az egészségügyi és gyógyszergyártó szektor megreformálásáról beszélt).A tavaly legjobban teljesítő alapok közé a nemesfémekbe, bányászati cégek részvényeibe vagy az orosz részvénypiacba fektető alapok kerültek. A legjobb hozamot felmutató alap a Multipartner Konwave Gold részvényalap volt több mint 90%-os éves hozammal, amely az arany felértékelődéséből tudott sok pénzt keresni 2016-ban. A természetes erőforrásokba fektető JP Morgan alap is a legjobban teljesítők között volt 80%-os hozammal, igaz, a 2016-ot megelőző négy évben csak negatív teljesítményt tudott felmutatni.