Rengeteg pénz ömlik az európai részvényekbe

Az EPFR friss adatai szerint a július 26-tal bezáruló héten 3,3 milliárd dollárnyi friss tőkét gyűjtöttek az európai részvényalapok, ezzel pedig idén már összesen közel 30 milliárd dolláros plusznál járnak. A tőkebeáramlással párhuzamosan az euró dollárral szembeni árfolyama is erősödött, idén eddig 11%-ot vert rá az amerikai devizára.Az európai részvények népszerűségéhez képest az amerikai részvényalapok már hat hete tartó tőkekiáramlástól szenvednek. Csak múlt héten 600 millió dollárt vontak ki innen a befektetők, ezzel pedig már 20 milliárd dolláros tőkevesztésnél tartanak június közepe óta.Az európai részvényalapokon belül a magyar részvényalapok is jól teljesítenek, idén eddig a BAMOSZ statisztikái szerint több mint 30 milliárd forintnyi nettó értékesítésnél tartanak, ebből júniusban 6 milliárd forint folyt be.