Budapest: azért emelkedik a piac, mert az árfolyamok felfelé mennek

"Ha megérik az alma és leesik, miért esik le?" - kérdezi Tolsztoj . Trump lett az elnök, miért emelkedik a piac? - kérdezik tőlem. Én pedig csak ugyanazt tudom mondani, amit az orosz író is mondott: nem tudom pontosan, de biztosan nem egyetlen dolog áll a háttérben. A fő ok pedig jó eséllyel nem is az, amit a kérdés megfogalmazása sejtet.

Az elmúlt hetekben általam olvasott elemzésekben egyre gyakrabban találkozom egy olyan válasszal, amely egy tényezőt jelöl meg ugyan indokként, mégis egyre hihetőbben hangzik. Az érvelés így szól: semmi sem változtatja meg a piaci hangulatot úgy, mint az árfolyamok mozgása.A pozitív hangulatot az árfolyam emelkedés szüli, a negatívat pedig az árfolyamesés. Ma tehát azért emelkednek az árfolyamok, mert tegnap is emelkedtek.Tudom, ez nagyon furán hangzik. De azért minden irónia ellenére részben komolyan is gondolom a dolgot, hiszen amiről szó van, az nem más, mint hogy a piacon létezik momentum . Ráadásul az új amerikai elnök az üzleti életből származó tapasztalatait pont a befektetői és üzleti hangulat befolyásolásának területén kamatoztatja a legügyesebben. Trump jól "játszik" a piac érzelmeivel és ösztöneivel (például amikor fenomenális adóterveiről beszél), a befektetői optimizmus emelkedő árfolyamokat szül, az emelkedő árfolyamok a részvénybefektetések irányába történő tőkeátcsoportosításokat eredményeznek, mindez pedig tovább növeli a piaci optimizmust. Keynes óta pedig tudjuk, hogy a piacokat elsősorban a lelki tényezők mozgatják ( animal spirits ). Most éppen felfelé.A kockázatosabb eszközök felé meginduló tőkeátcsoportosítás pedig akár tartósabb folyamatok elindítója is lehet, hiszen a részvénypiacokra az elmúlt években a folyamatosan emelkedő árfolyamok ellenére nem érkezett jelentős mennyiségű tőke. Sok tőzsdei szakíró így joggal nevezi a mostanit a történelem egyik legutáltabb ralijának. Egész egyszerűen azért, mert sokan kimaradtak belőle. Ha pedig az elmúlt években elsősorban a kötvénypiacokra (beleértve a high yield és feltörekvő kötvénypiacokat is) szorult tőke megmozdul, akkor akár a fenti pozitív visszacsatolási folyamat folytatódhat is. Ha pedig így lenne, már nem is számítana, hogy mi indította el az egészet, nem igaz?Mielőtt viszont ennyire előreszaladnánk, emlékeztessük magunkat, hogy az ilyen folyamatok mindig nagyon törékenyek, a pozitív visszacsatolási folyamatokból pedig napok alatt lefelé tartó ördögi körök születhetnek. Utólag biztos lesz majd olyan is, aki megmagyarázza, hogy miért következett be ez a fordulat. Amíg ez azonban nem történik meg, addig marad a piacokon a pozitív hangulat. Elsősorban azért, mert az árfolyamok most éppen felfelé mennek.És hogy mikor vált majd negatívra a hangulat?Ha az árfolyamok majd lefelé mennek.Sokat segítettem, tudom... De hát mit csináljak, ha (most) így működik a piac.