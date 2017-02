CIB: kedvező klíma alakult ki a részvénypiacok számára

"A kötvénypiaci hozamemelkedés az USA-ban tavaly novemberben következett be, amikor az amerikai 10 éves hozamszint az 1,6-1,8 körüli sávból lendületes ütemben 2,4 százalék fölé emelkedett. Ezt az emelkedést követte szinte szinkronban a teljes fejlődő régió- és aszinkronban (kis késéssel és kisebb mértékben) az euróövezet hosszú hozam emelkedése.

A piaci mozgás tehát körülbelül egy negyedévvel megelőzte az azt megalapozó fundamentális mozgásokat, a piaci szereplők helyesen anticipálták ezeket. Az első kötvény-negatív hír az volt, hogy idén januárban erősen megugrott az infláció üteme a tengerentúlon (1,7 százalékról 2,1 százalékra), de hozzá kell tegyük az egész világban is, hiszen az emelkedés mögött a relatíve magas olajár állt. E mellett a gazdasági aktivitás is jelentősen nőhet a következő időszakban, hiszen napvilágot láttak az elmúlt 12-14 év legmagasabb fogyasztói bizalmi - fogyasztói szentiment adatai is. Ezek alapján nem elképzelhetetlen, hogy a tavalyi évben jóval 2 százalék alatt maradó növekedési ütem idén 3 százalék közelébe gyorsuljon az USA-ban.A hozamok további emelkedése ez alapján ugyan megállíthatatlannak tűnik, van mégis három ok amiért a következő hónapokban stagnáló hozamszinteket és oldalazó mozgást várunk a kötvénypiacokon. Az első és legfontosabb tényező, amire nem figyelnek sokan - bár ez például James Bullard FED kormányzó előadásaiban rendre elhangzik - az, hogy a FED mintegy 4 200 milliárd dolláros eszközállományáról (az úgynevezett SOMA account) még mindig nem született döntés. Amíg ez a helyzet, addig a New York-i Fednél (ők felelősek a Treasury műveletekért), az értékpapírállomány szinten tartása érdekében, a kamatfizetések alkalmával és a lejáró eszközök esetében is azonos futamidejű eszközökbe fektetnek be újra, ami jelentős keresleti tényezőt jelent a hozamgörbe hosszú oldalán.Hasonló lefelé irányuló nyomást jelent a relatíve még mindig meredek FED kamatpálya mellett kialakuló erős dollár. Bár még mindig nem törte át, várakozásaink szerint az EUR/USD árfolyam a paritást újra és újra meg fogja ostromolni a következő időszakban. Ez egyfajta horgonyt jelent az inflációnak és ezzel együtt a hosszú hozamoknak is. Az idei évi várakozás a FED-del szemben 2-3 kamatemelés, jövőre ezt megfejelhetik újabb 2-3 emeléssel. Ehhez kapcsolódik a harmadik ok: az időzítés. Úgy tűnik a kötvénypiac egyelőre megússza a március 15-ei ülés kamatemelését, Janet Yelen többször jelezte, hogy több információra várnak a költségvetési impulzussal (infrastrukturális beruházások és adócsökkentés) kapcsolatban.Az idei év első emelése legnagyobb valószínűséggel május 3-ára fog esni, ami még egy távoli esemény a piaci befektetők egy része szemében. Összességében a fő szcenáriónk az az, hogy az említett okok miatt egyelőre nem emelkedik tovább a hozamgörbe hosszú vége, viszont amennyiben az olajár emelkedő pályán marad valamint a növekedés is lábra kap és (!) a FED is belekezd a kamatemelésekbe, akkor a 3 százalékos tartomány felé előbb-utóbb elmozdul idén az USA 10 éves hozamszint.A részvénypiacoknak ez a szcenárió nagyon kedvező, ugyanis a Nagy Eszköz Átrendeződés (Big Rotation - kötvényekből részvényekbe áramlik a tőke) kedvező talajt jelent egy folyamatos felívelésnek. Az értekeltségek szerte a világon nagyon feszítettek, de egyelőre jelentős kockázati tényezőket nem tudunk felsorolni a részvényekkel szemben. Amennyiben a kínai úgynevezett wealth management product-ok nagyobb problémákat okoznának a kínai bankrendszerben illetve árnyék bankrendszerben, az jelentősebb korrekcióra adna okot a kínai tőzsdén és ezzel párhuzamosan enyhe (10-15 százalékos) korrekció elképzelhető a világ vezető tőzsdéin is.A korrekció azonban csak egy kedvező beszállási pontot jelentene, ugyanis fundamentális oldalon (makroadatok szintjén) kedvező klíma alakult ki a részvénypiacok számára. A másik eszközosztály ahol érdemi hozampotenciált látunk továbbra is a nyersanyagok. A nyersanyagok árazása egyáltalán nem feszített, a felfelé tartó növekedési ütemek újra és újra pozitív visszacsatolást jelentenek az eszközosztály számára. Összességében mind részvényben mind nyersanyagban 5-10 százalék körüli hozampotenciállal számolunk az idei évben szemben a kötvény eszközosztály negatív (pl. EMU övezet), vagy 0-1 százalék körüli, mérsékeltnek mondható (pl. hazánk) megtérülési lehetőségével szemben. Ezt a hozamelvárást tükrözi a súlyozásunk, ahol a korábbi időszakokhoz képest komolyabb súlyt adtunk a részvény- és nyersanyag osztályoknak és 0 súllyal szerepeltetjük továbbra is a kötvényeket."