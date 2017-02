Csúcsközelben táncol a Dow, mégis rossz a hangulat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A szerdai kereskedés félidejéhez közeledve a Dow Jones index 20 750 pont körül állt, ami minimális, 0,03 százalékos erősödésnek felelt meg keddhez képest. A nap első felében a mutató 20 767 pontnál új napközbeni csúcsot is felállított. Közben az S&P-500 0,13 százalékos mínuszban volt, míg a Nasdaq index 0,15 százalékkal állt tegnapi értéke alatt.

Már a fentiekből is látszik, hogy elsősorban a technológiai szektornak köszönhető a rossz hangulat, ugyanez derül ki akkor is, ha a Dow-komponensek mai teljesítményét vizsgáljuk, hiszen az Intel és a Cisco egyaránt 1,2 százalékos visszaesése mondható a legjelentősebbnek, mellettük a Microsoftnak is rosszul megy. Ezeket részben ellensúlyozza csak a DuPont 3,7%-os szárnyalása, mely annak köszönhető, hogy sajtóhírek szerint az európai versenyhatóságok engedélyezik majd a cég egyesülését a Dow Chemicallal, mely 130 milliárd dollár értékű céget eredményezhet. Mellettük a 3M és a Nike papírjai teljesítenek átlagon felül.

Az olajnak is rosszul indult a szerdai napja, hiszen a WTI hordónkénti ára 1,3%-kal, míg a Brent jegyzése 1,5%-kal esett a keddi alá, ennek köszönhetően az ExxonMobil árfolyama is fél százalékot esett.