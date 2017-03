Kiderült, kik menekítik ki a pénzüket Magyarországról is

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az ok, hogy a rövidtávú befektetők elsősorban arra fókuszálnak, hogy a szerdai várható Fed-kamatemelés után a tengerentúli hozamok felfelé indulnak, így a következő hetekben jobb lehetőségeket tartogathatnak, mint a nyomott feltörekvő piaci jegyzések, a hosszabb időtávon gondolkodó befektetők viszont nem ezt az átmeneti hatást tartják szem előtt, hanem inkább a politikai kockázatok aggasztják őket.

Nem hiszem, hogy az intézményi befektetők nem aggódnak a feltörekvő piacok vonzereje miatt, inkább arról van szó, hogy a mostani helyzetben hajlamosabbak türelmesnek maradni

Számunkra rossz hír, hogy a forint piacán tőkekivonás volt tapasztalható a hedge fundok és az intézményi befektetők részéről is, ez is hozzájárulhatott a magyar deviza elmúlt napokban látott gyengüléséhez. Hasonlót tapasztaltak a tajvani dollár és a dél-afrikai rand piacán is.

Majdnem másfél éve,, hiszen a hedge fundok és más spekulatív befektetők tavaly december óta a legnagyobb tőkekivonást hajtották végre a feltörekvő piacokról, miközben az intézményi befektetők, például nyugdíjalapok az utóbbi 16 hónap legnagyobb pozitív tőkebeáramlását hajtották végre - derül ki a Citigroup adataiból, melyeket a Bloomberg idézett.- mondta a Bloombergnek Steve Hooker, a 12 milliárd dollárt kezelő Newfleet Asset Management feltörekvő piaci szakembere.A hírügynökség cikke szerint a fenti széttartás, hiszen az intézményi befektetők másfél éve nem látott friss tőkét fektettek be a deviza piacán, miközben a spekulatív szereplők egy éve nem látott tőkekivonást hajtottak végre. Hasonló mértékű különbséget mértek az indiai rúpia és a dél-koreai von piacán is. A Citigroup szakemberei szerint a mexikói peso és a török líra volatilitását is a két befektetői réteg viselkedése közti különbség indokolta.

A Bloomberg szerint nem csak a devizapiacokon tapasztalható a hatás, a részvények lecsökkent volatilitása és a kötvényhozamok többéves mélypontja távol tartja a befektetőket a feltörekvő piacoktól. kiemelik, hogy a feltörekvő devizák például 2,6 százalékkal gyengültek Donald Trump megválasztása és az év kezdete között, azóta viszont 3,3%-os erősödést regisztráltak. Közben a részvények is visszakapaszkodtak a tavaly novemberi esés után, a feltörekvő kötvények pedig három hónap alatt 2,8%-os hozamot biztosítottak a befektetőknek.Stuart Culverhouse, az Exotix Partners szakembere kiemelte, hogy a magas hozamra vadászó befektetőket már a korábban kedvencnek számító argentin és ukrán hozamok sem elégítik ki, mivel már ezeken a piacokon sem lehet kétszámjegyű hozamokat elérni. Éppen ezért egyre többen kénytelenek még magasabb kockázatot vállalni.A UBS Wealth Management szakembere szerint Trump megválasztása óta a hedge fundok elsősorban amerikai eszközöket vásárolnak. Aki pedig a feltörekvőkben hisz, az sem Európában keresi most a vételi lehetőségeket, a Templeton Emerging Markets 80 milliárd dollárt kezelő szakembere például Latin-Amerikában lát vonzó lehetőségeket a beszállásra, illetve Délkelet-Ázsia országaiban vesz fel komoly pozíciókat.