Diófa: szigorúbb Fed-elnök jöhet

"Az előző hónaphoz képest nem változott jelentősen a világgazdasági makrokörnyezet, mialatt a vezető részvényindexekre új csúcsokra emelkedtek. Az Európai Központi Bank Monetáris Tanácsa az irányadó kamatot változatlanul hagyta, azonban bejelentette, hogy decemberig folytatja a havi 60 milliárd eurós eszközvásárlási programját, majd jövő év januárjától szeptemberig ennek mértékét 30 milliárd euró per hónapos keretösszegre mérsékli. A piac ennél szigorúbb bejelentésre számított, így a vártnál kisebb monetáris szigorítás következtében erősödtek a főbb nyugat-európai indexek, míg az euró gyengülésnek indult a dollárral szemben. Támogatta a dollár erősödését az új Fed elnök személye körüli találgatások: a piaci várakozások szerint Trump elnök Janet Yellen helyére egy szigorúbb monetáris politikai irányvonalat képviselő Fed elnököt nevezhet ki. Továbbra is azt gondoljuk, hogy Európában a folyamatosan javuló makrokörnyezet miatt az EKB részéről indokolt lenne egy héjább hangvételű monetáris politika, azonban Mario Draghi feltehetőleg mandátuma lejártáig a laza monetáris politikai irányultságot fogja képviselni.

A régiós részvényindexek is erősödtek a hónap során. A régiós fundametumokat továbbra is erősnek gondoljuk, a hazai bluechip részvényeket továbbra is felülsúlyozzuk, illetve az osztrák bankrészvényeket is stabilnak tartjuk fundamentálisan.Októberben hozamcsökkenést tapasztalhattunk a hazai állampapírpiac hosszabb szegmenseiben, párhuzamosan a főbb nyugat-európai kötvényhozamokkal. Október során a Monetáris Tanács nem változtatott a monetáris kondíciókon, azonban a jegybanki közleményben kiemelték, hogy az MNB kész a monetáris kondíciók további lazítására. Ezzel összhangban vizsgálja az alkalmazandó nemhagyományos eszközöket, célul tűzve ki a hozamgörbe meredekségének csökkenését, mely a hosszú lejáratú állampapírok további felértékelődését, a nyugat-európai kötvényhozamokkal szembeni felár csökkenését eredményezheti.Kiegyensúlyozott portfóliónkat változatlanul hagyjuk. Az alternatív befektetések súlya - tekintettel az alacsony hozamkörnyezetre - jelentős marad."