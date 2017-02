Diófa: a régiós részvényekben lehet fantázia

"A hazai kötvénypiacon folytatódott a lassú ütemű hozamemelkedés, melynek a hónap utolsó napjai szabtak gátat. A magyar fundamentumokat továbbra is kedvezőnek ítéljük meg, a hozamgörbe kifejezetten meredek, de egyelőre nem látunk olyan kritikus tényezőt, mely az itthoni hosszú lejáratú hozamokat lényeges mértékben a csökkenő irányba mozdíthatná el. A forint árfolyama továbbra is stabil, erre a sávkereskedésre számítunk a következő egy-két hónapban is.

A február emelkedéssel telt a részvénypiacokon, az S&P500 index naponta új csúcsokra került, a Stoxx 600 is emelkedett és a feltörekvő piaci indexek is szépen teljesítettek. A kedvező évkezdést a francia elnökválasztások körül kialakuló kockázatok kezdték beárnyékolni. Jelenleg úgy tűnik, hogy bár az első fordulót Le Pen nyeri meg, többséget azonban nem szerez. A második fordulóban pedig két riválisával szemben (Fillon és Macron) a jelenlegi felmérések alapján veszítene. Mindazonáltal Marine Le Pen népszerűsége emelkedést kezdett mutatni, ami aggodalomra adhat okot, főleg a tavalyi Brexit és amerikai elnökválasztások fényében. Mindkét esetben a populista oldal erősodése mellett egészen a választásokig a mérsékeltebb mainstream eredményt várták az elemzők és a pollok egyaránt, végül azonban nem a várt eredmény született. A francia választás is ezt a mintázatot kezdte követni, a befektetők pedig már paranoiásabbak 2016-ot követően, így várhatóan láthatunk még május elejéig korrekciós fázisokat / eséseket is a részvénypiacokon.A régiós részvénypiacokat továbbra is előnyben részesítjük az európaiakkal szemben, a kedvező gazdasági mutatók (növekedés, külső egyensúly, eladósodottság) mellett a vállalatok is egészéges mérleggel rendelkeznek. Mindazonáltal egy általános európai részvénypiaci esésből a régiós indexek sem tudnának kiamaradni.Kiegyensúlyozottnak tekinthető korábbi ajánlásunkon mérsékelt változtatásokat eszközlünk. Kis mértékben csökkentjük a részvénykitettséget, azon belül is az európai és a régiós súlyokat. A feltörekvő, az amerikai és japán kitettségeinket nem változtattjuk, ezeken a piacokon kevesebb kockázattal számolunk. Mindezt a pénzpiaci eszközök javára, egyéb kitettségeink változatlanul hagyása mellett."